当地学生在2019年意大利中国旅游文化周开幕式上现场绘制京剧脸谱。

本报记者 孔 歌摄

近日，“中国旅游文化周”在意大利米兰举行。该文化周旨在进一步推动中意文化旅游合作。活动期间，舞龙舞狮、太极拳、民乐演奏、书法、剪纸、京剧等中国传统文化表演吸引了众多当地民众。不少人产生了到中国旅游的愿望，在领略中国自然风光的同时，感受中国的飞速发展。

法布里佐·卡瓦伊艾里从事旅游业20多年。他告诉记者，如今越来越多意大利人对中国历史、文化、艺术感兴趣，越来越多的意大利游客到中国旅行。“很多人到了中国以后感叹，中国是如此的漂亮、干净、安全”，卡瓦伊艾里说，他所在的旅行社设计了一条“丝绸之路”旅游线路，下个月他将带领意大利游客赴中国新疆、甘肃等地，沿古丝绸之路欣赏中国风光。

意大利龙狮运动协会负责人莫纳可·张保罗说着一口流利的汉语。他说，小时候因为喜欢中国功夫而逐渐迷上了中国文化，2004年曾专程到中国拜师，学习舞龙舞狮，“我们希望把中国文化发扬光大，不仅在意大利演出，还去其他国家表演，让更多人爱上中国文化。”

文化周期间，中意文化旅游对话暨“美丽中国”旅游推介会在米兰达芬奇国家科技博物馆举行，推介会聚焦中意旅游企业的机遇与挑战、中国旅游市场40年的发展与变化、金融服务与旅游业的发展等议题，200余名中意两国业界代表参加。

意大利农业和旅游部国际事务和礼宾负责人亚里桑德拉·普里安特表示，意中两国友谊源远流长，文化是构成两国友谊的重要组成部分。“希望有更多中国游客来到意大利，体验意大利的历史、文化、设计和美食。”

意大利文化活动和遗产部外事负责人罗萨娜·碧娜琪说，意中两国都拥有悠久的历史文化和丰富的旅游资源，近年来，两国政府在文化、旅游等领域开展了很多合作，比如在文化保护和打击文物走私方面。

中国文化旅游推广团团长封立涛说，中意两国虽相距遥远，但两国人民友好交往的历史源远流长。两大文明古国丰富的文化旅游资源，是中意发展文化和旅游合作的坚实基础。2020年中意两国将互办文化旅游年，这必将为两国文化旅游领域交流合作注入新的强大动力。

（本报米兰电）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

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