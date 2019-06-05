由巴黎中国文化中心、中国国家电影局和法国百代集团共同主办的第九届法国中国电影节6月3日在巴黎正式开幕。来自中法各界代表、友好人士等百余名嘉宾出席开幕式并共同观看开幕影片。在接下来的一个月内，《无双》《影》《红海行动》等一批优秀国产影片将陆续登陆巴黎、马赛、戛纳、里昂、斯特拉斯堡等7个法国城市，为法国观众呈现一场来自中国的光影盛宴。

“法国中国电影节创办以来，影响力不断提升，已成为法国观众了解和欣赏中国电影的重要平台。”法国中国电影节法方主席热罗姆·塞杜在开幕式致辞中表示，在法中两国建交55周年之际举办本届电影节，不仅将促进专业人士和政府机构间的交流，也将为法中电影合作创造新机遇。

法国中国电影节创办于2011年，每年在法国展映10部左右中国优秀影片，旨在展现中国电影事业的最新面貌，为中法电影人提供交流合作的契机。“本届电影节选片题材多样、制作精良”，法国中国电影节中方主席、巴黎中国文化中心主任严振全告诉记者，这些影片将帮助法国观众了解中国人的生活百态和精神世界，深入探寻中国文化的内涵，增进两国人民之间的了解。

从1958年第一部中法合拍电影《风筝》，到近年来票房和口碑双丰收的优秀合拍电影《狼图腾》《夜莺》，中法两国电影领域的交流合作欣欣向荣，合拍佳片不断，深受两国民众喜爱。2010年签署《中法电影合拍协议》以来，两国电影合作更加深入，成果更加丰硕，发挥出电影在文化交流领域的桥梁和纽带作用。

“电影让法中两国人民跨越时空，感知彼此的历史文化和现实生活。”法国纪录片导演夏尔在接受记者采访时表示，“中国电影市场发展迅速且独具魅力，我很高兴看到越来越多的中国电影走进法国院线，希望通过双方的交流和学习挖掘出更多电影合作项目，向世界观众呈现优秀深刻的电影作品。”

开幕式现场还播放了本届电影节的宣传片，该片剪辑精良、气势磅礴，赢得了现场观众的热烈称赞。“只是看到宣传片我就已经十分期待了。”一位名叫安东万·舍尔的观众对记者说，虽然还没有去过中国，但是通过看中国电影，他看到了中国美丽的风景、热情的人民，“这正是电影的神奇之处，我期待通过今年的电影节欣赏到更多优秀的中国电影，在光影艺术中感受中国之美。”

“经过8年积累，法国中国电影节获得了一定的影响力，去年电影节期间吸引了超过5万名法国观众前来观看展映电影。”严振全对记者说，“未来我们期待更多的法国城市能参与到法国中国电影节中来，以电影为媒，促进中法两国在文化、旅游等多领域的深入交流与合作。”

（本报巴黎6月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

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