为中泰共建一带一路注入新活力（大使随笔）

■未来中泰“一带一路”合作将以“提质升级”为关键词，推动双方务实合作向更高水平、更高质量迈进

今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛取得了务实丰硕的成果。作为中国的友好邻邦和共建“一带一路”重要合作伙伴，泰国从政府到民间全面参与、高度关注此次高峰论坛，巴育总理应邀共襄盛会，外交部长、交通部长、数字经济和社会部长等多位政府高官来华出席分论坛活动，各大媒体持续重点报道，对进一步拓展“一带一路”合作充满信心与期待。

泰国是最早参与“一带一路”建设的国家之一，共建“一带一路”为泰国自身发展和中泰合作带来了巨大收益。“一带一路”倡议提出近6年来，泰国全面参与共建，中泰签署了共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，中国连续6年成为泰国最大贸易伙伴，2018年对泰直接投资是6年前的2.7倍，全年赴泰游客人数突破1000万人次。当前，众多中国高科技企业积极助力泰国数字经济发展，华为在泰国启动了东南亚第一个5G测试平台；榴莲、山竹等泰国特色水果和产品更快速、更大量地走进中国百姓家中，带动了泰国农民脱贫致富。一项项数据、一个个成果，集中体现出中泰“一带一路”务实合作的巨大成就，生动说明“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛确立了高质量共建“一带一路”目标。未来，中泰“一带一路”合作也将以“提质升级”为关键词，推动双方务实合作向更高水平、更高质量迈进。

一是持之以恒做好大项目建设。两国将充分发挥好中泰高铁这一旗舰项目的引领和带动作用，推动项目早日完工，实现“通路、联动、致富”的目的，带动东南亚地区互联互通和沿线经济发展，也让中国民众“坐着高铁到泰国”的愿望早日实现，使地区联系更加紧密。

二是充分发挥数字经济带动作用。双方将抓住并利用好新一轮科技革命和产业升级带来的历史性机遇，以数字经济为抓手，在5G、人工智能、电子商务、移动支付、智慧城市等方面加强合作，鼓励华为、阿里巴巴、腾讯等中国高技术企业赴泰投资和研发技术，打造两国合作新亮点。

三是着力提升两国贸易附加值。两国在推动双边贸易继续实现量的积累的同时，将更关注质的提高。我们将更加鼓励两国优质产品特别是具有高附加值的产品进入彼此市场，让中泰民众生活享受到更好更多的商品和服务。

四是进一步拉紧两国人文纽带。双方将加强在旅游、影视、教育等方面的交流，尤其是把职业教育作为双方合作新的增长点，通过建立职教联盟和实训基地、联合办学、开展“汉语+”项目等，为泰国培养航空航天、铁路、机电一体化、物流管理等方面的稀缺人才，把中国优质的教育资源同泰方的需求实现有机结合，助力泰国社会发展。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中泰双方在两国领导人见证下签署“一带一路”相关合作文件，为两国共同深入推进“一带一路”建设做出了更为具体的设计和规划。我们有充足理由相信，本着共商共建共享原则，中泰共建“一带一路”将不断注入新活力，两国全面战略合作伙伴关系也将绘就更为华丽的篇章！

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)