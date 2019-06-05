“构建开放型世界经济，实现共同发展繁荣”

“‘一带一路’陆海联动发展论坛积极落实第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛的重要共识和成果，深入探讨加强陆海贸易新通道建设的方法、路径，积极推动基础设施、产业发展、民心相通等领域合作。”6月2日至4日，“一带一路”陆海联动发展论坛在重庆举行，形成并通过了《重庆倡议》。

论坛上，就“一带一路”框架下的陆海联动发展，来自30多个国家的约150名政党政要、智库学者及企业界人士深入交换意见，并达成广泛共识。

“陆海新通道是一带一路工笔画上浓墨重彩的一笔”

5月27日，重庆团结村中心站，一列“陆海新通道”国际铁海联运班列从这里开行，这是第1000班“陆海新通道”铁海联运班列。列车满载的电子产品和汽车配件，将从广西钦州港出海，分别运往东南亚和南亚。短短两年间，“陆海新通道”从无到有，从每月一班到现在每日开行，目的地已扩展至全球6大洲76个国家和地区的180个港口。

“加强陆海新通道建设有助于打造立体的贸易走廊，推动‘一带一路’建设走向深入。货物从中国西部运到东南亚，从以前的三周缩短到了一周。”新加坡政府教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲说，“中国—新加坡（重庆）战略性互联互通示范项目（CCI）是新中第三个政府间合作项目，通过降低当地的融资和物流成本，加速中国西部发展。”

“作为互联互通网络的重要一环，陆海新通道将有机连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，将是‘一带一路’这幅工笔画上浓墨重彩的一笔。”中国国家国际发展合作署副署长邓波清表示，重庆位于“一带一路”和长江经济带交汇点，在“一带一路”特别是陆海新通道建设中，发挥着重要作用。

“柬埔寨是‘一带一路’的重要沿线国家。陆海新通道让中国和东盟连接在一起，同时，也将促进东盟内部互联互通、民心相通，推动经贸合作。”柬埔寨副首相贺南洪认为，“一带一路”沿线国家可以通过陆海联动发展实现共同繁荣。

“修铁路远比修墙有助于一个国家的发展”

得益于共建“一带一路”，塞尔维亚赫尔铜矿产值占到全国国内生产总值（GDP）的1%；为对接“一带一路”，泰国政府推出“东部经济走廊”计划，很多中国企业投身其中；在希腊和秘鲁，中企正在不断加大投资力度；高铁将把匈牙利与塞尔维亚连接起来，连接埃塞俄比亚和吉布提的铁路正式开通……

“一带一路”倡议为沿线国家带来新的发展机遇。多国参会嘉宾认为，这一倡议非常好地体现了共同发展、互利合作，各方加强协调、促进互联互通，推动了投资贸易发展以及人文交往。

埃塞俄比亚对外关系战略研究所所长哈利路亚·卢利说：“得益于‘一带一路’建设，我们有了亚吉铁路，有了新的工业园，可以生产出更高品质的咖啡，让全世界人民都能享受。”

“目前，俄中双边贸易额突破1000亿美元。中国的‘一带一路’倡议，和俄罗斯提出的欧亚经济联盟高度互补。我们非常看好未来的合作前景。”俄罗斯统俄党总委员会委员阿尔乔姆·谢苗诺夫说，在飞机上看到重庆大山大水之间的交通发展成就，很了不起。

“非洲基础设施发展计划也是非洲联盟的一个重要倡议，将会提升我们互联互通的水平。铁路项目融资到2040年将超过360亿美元，给非洲创造10万个直接就业岗位，这些项目与‘一带一路’高度契合。”坦桑尼亚前总理米增戈·平达表示，“现在很多国家已经充分认识到共建‘一带一路’带来的巨大机遇。”

“国际交流在很大程度上取决于基础设施。从19世纪开始，铁路建设极大促进了美国经济发展。这告诉我们，修铁路远比修墙有助于一个国家的发展。”法国前总理多米尼克·德维尔潘说。

“没有人能从‘贸易战’中获得好处”

论坛结束前，与会嘉宾达成共识：“各国应秉持开放包容、文明互鉴、合作共赢理念，加强多边合作，促进贸易投资自由化便利化，共同构建开放型世界经济，实现共同发展繁荣。”

多米尼克·德维尔潘认为，“美国政府要认识到开放的重要性，他们的所作所为影响到了美国实业。奉行现在这种贸易保护主义会付出代价。”

“没有人能从贸易战中获得好处。”斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克认为，在贸易战中，德国和日本的汽车制造商、美国的消费者都会受到影响，中国发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书对美国予以回应，其中强调的原则对全世界来说都很重要。

“某些国家的行为直接违反了国际法和自由贸易原则。这种裁决、单边制裁、加征关税的自私自利的极端行径，有悖于合作与自由贸易原则。很难想象一个鼓吹自由和民主的国家，却强行阻止其他国家和人民依靠辛勤劳动在尊重国际规则的基础上取得发展。”塞尔维亚前进党副主席马尔科·久里奇说。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

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