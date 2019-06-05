推动两国关系提质升级（记者手记）

今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席今天启程对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。这是习近平主席连任国家主席后首次对俄罗斯进行国事访问，在两国关系发展进程中具有里程碑意义，必将在新形势下推动中俄关系实现更大发展，开启新的征程。

中俄两国元首是双边关系高水平发展的掌舵人。自2013年以来，习近平主席和普京总统在双边互访或国际多边场合，创造了中俄两国元首交往中多个“首次”。习近平主席将普京总统称为“我最好的知心朋友”，普京总统将习近平主席视为“非常可靠的伙伴”。这种建立在两国元首之间的密切工作联系和良好个人友谊，在大国交往中绝无仅有，既显示出双方对发展全面战略协作伙伴关系的高度重视，更有力引领着两国关系持续健康稳定发展，进入历史最好时期。

同道相宜，同心共济。中国人民正在实现中华民族伟大复兴的中国梦的道路上坚定前行，俄罗斯人民也在为实现国家和民族振兴而努力奋进。今年4月，应习近平主席邀请，普京总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席对普京总统表示，中俄关系“成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。”普京总统去年在接受中国媒体采访时，将俄中关系比作一座大厦，称这座大厦“每年都在绘就日新月异的色彩，不断筑成新的楼层，大厦越建越高，越建越牢”。近年来，中俄务实合作蒸蒸日上，人文交流成果丰硕。2018年双边贸易额突破1000亿美元，能源、航空航天、互联互通等领域战略性大项目扎实推进，农业、金融、科技、网络电商等新兴领域合作发展迅速。双方成功举办一系列国家级“交流年”活动，做大做强人文领域的合作品牌，拓宽拓深两国人员往来，让两国人民之间的交流成为大国文明对话的典范。

中俄深化战略协作不是权宜之计，不因一时一事而改变，不受外部因素影响，是双方在两国人民根本利益基础上作出的战略选择，是时代发展赋予两国的历史责任。中俄坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护世界和平稳定和国际公平正义，旗帜鲜明地倡导多边主义和开放型世界经济。中俄之间建立的不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系，为邻里间、大国间和谐共处、合作共赢树立了典范和榜样。两国在国际事务中的协作，以行动诠释了和平与发展的时代主题，有力地维护了地区及世界的和平、安全、稳定，在风云变幻的国际形势中发挥了压舱石和稳定器作用，让世界看到“只要中俄站在一起，世界就多一分和平，多一分安全，多一分稳定。”

70年风雨兼程、70年砥砺前行。在这一重要历史节点，习近平主席再次踏上俄罗斯的土地。两国元首将全面总结过去70年中俄关系发展经验，共同规划未来中俄关系发展蓝图，推动两国关系继往开来、提质升级，为两国发展振兴和世界和平稳定作出更大贡献。

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《 人民日报 》（ 2019年06月05日 05 版）

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