6月2日，国务院新闻办公室发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，白皮书从中美经贸摩擦的影响、美方在磋商过程中的出尔反尔、中方对待磋商的原则立场等角度，阐述了中美经贸磋商的来龙去脉，有助于国际社会全面客观了解真相。

白皮书说，磋商中，一国的主权和尊严必须得到尊重，双方达成的协议应是平等互利的。对于重大原则问题，中国决不退让。对此，张燕生认为，美国出尔反尔、不讲诚信的举动，世界人民都看在眼里，中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府。“美国贸易霸凌主义不得人心，中国有能力应对挑战。”

张燕生认为，美国贸易霸凌主义集中表现在3个方面：在关税问题上，美国不顾中国坚决反对，在加征关税上层层加码；在采购方面，美方不顾去年底中美两国元首达成的共识，“狮子大开口”漫天要价；在文本平衡方面，美方对关涉中国主权事项指手画脚，缺少国际交往中起码的尊重。

“美国这些举动与中美元首通过磋商化解摩擦的共识相悖，与两国和世界各国人民的期待相悖，给双边经贸磋商和世界经济增长前景蒙上阴影。为捍卫自身利益，中国不得不采取反制措施。”张燕生说。

“一直以来，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场，清晰地表达了合作共赢的意愿。”张燕生说，中美经贸磋商严重受挫，说到底是美国没有达成共识与协议的意愿，只顾己方利益，不顾国与国之间的相互尊重，没有基本的信用可言，在国际道义上也是失分的。

白皮书说，希望美国同中国相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神，管控经贸分歧，加强经贸合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。对此，张燕生表示，相互尊重就是要尊重各自的主权和核心利益；相向而行就是双方都要体现互让互谅的精神；平等互利就是双方谈判的地位是平等的，谈判的结果应该是对双方都有好处的。如果一方不尊重另一方的主权和核心利益，想通过施压迫使对方作出让步，以取得只对一方有利的结果，这种谈判是不可能成功的。

白皮书说，无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。中国将继续深化改革开放，中国的大门不会关上，只会越开越大。张燕生认为，我国抗压能力强，有信心、有能力、有底气应对一切挑战：

——中国经济潜力足，经过40年改革开放，全国各地发展动能充分释放，我国还有全世界数量最多的中等收入群体，我国经济依然前景广阔，潜力无限。

——中国经济韧性足，回旋余地大，我国是世界第二大经济体，拥有全世界最完备的工业体系，地大物博，有充分的回旋空间。

“未来关键依然是做好自己的事。”张燕生说，这要求我们进一步全面深化改革，大力提高新一轮高水平对外开放水平，提高国际竞争力，坚定不移走高质量发展之路；努力补好短板、强好弱项、解决发展瓶颈，尽快实现科技、金融、能源、农业的现代化，迈向全球供应链、价值链、产业链分工的高端位置。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）

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