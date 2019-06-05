为世界带来更多精彩中国故事

6月3日傍晚，中俄合拍大型系列纪录片《这里是中国》第二季开播仪式在俄罗斯首都莫斯科举行，中俄各界代表约150人出席。开播仪式现场反复播放着纪录片里中国高铁的画面，嘉宾们纷纷驻足观看，点头称赞。

中宣部常务副部长王晓晖在致辞中表示，进入新时代，在两国元首的亲自引领下，中俄关系大踏步向前迈进，政治互信、经贸合作、人文交流齐头并进。中俄联袂打造的大型系列纪录片《这里是中国》是双方媒体积极响应两国元首号召、深化交流合作的实际行动。该片第一季于2017年在两国播出后产生强烈反响，成为“中俄媒体交流年”的标志性成果。《这里是中国》第二季开播仪式的举行对进一步增进两国人民相互了解和友谊、推动中俄媒体和人文领域交流合作具有重要意义。

俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫致辞说，今年是俄中关系中的重要一年。俄中双方已就举办媒体论坛达成共识，双方在媒体合作方面取得的成绩有目共睹。纪录片《这里是中国》就是一个很好的证明。

纪录片《这里是中国》是中共中央宣传部、国务院新闻办公室“纪录中国”传播工程重点项目，由北京中视雅韵文化传播中心和“今日俄罗斯”电视台联合制作而成。2017年该纪录片第一季播出后，引起巨大反响，该片已成为“中俄媒体交流年”的标志性成果。据介绍，第二季计划推出12集，每集时长约26分钟，将通过镜头向俄罗斯民众多角度地展示中国传统文化和自然风貌，聚焦中国经济社会发展成就。纪录片将于近期在中国国际电视台、“今日俄罗斯”电视台等中俄主流媒体播出。

摄制组历时60多天，连续走访了北京、天津、重庆、湖北十堰、江苏常州等11个城市。“没有中国伙伴的专业协助，我们不可能顺利完成拍摄。共同拍摄纪录片，是两国媒体合作的一种自然方式。”俄罗斯“今日俄罗斯”电视台执行总编辑阿列克谢·尼科洛夫对本报记者强调，“以一个外国人的视角来拍摄中国，给观众提供更多客观信息，让观众从不认识它，到逐渐适应它，喜欢它。这样逐步走近的过程十分美妙，可以带给观众不同于游客的深度观察体验”。

开播仪式上，中俄双方还交换了该片第三季合作协议文本。“媒体合作能让民众更了解对方国家接地气、生活化的一面。”俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·马洛佐夫对本报记者说，“《劳动报》与中国多家媒体保持合作，我们的相互了解正在不断加深。”与会嘉宾表示，愿进一步推进两国媒体合作，共同为世界带来更多精彩中国故事。

（本报莫斯科6月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）

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