建桥、通路、修索道，基础设施互联互通明显提速；开论坛、办展会、签合同，从官方到民间，经贸、人文各项活动有声有色。“中俄地方合作交流年”进入收官期，两国地方合作呈现蓬勃发展的态势，为两国全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，增添新内涵。

实现领域地域全覆盖

“俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国水泥厂联合建设项目和马里埃尔共和国工具钢生产厂项目已经开始实施；楚瓦什共和国、奔萨州的农业园区项目以及彼尔姆边疆区木材加工厂项目正在落实当中；彼尔姆边疆区到江西省的铁路直达运输业务在组织协调之中；下诺夫哥罗德州就生产专用汽车与安徽省开展合作……”

5月23日，在俄伏尔加河沿岸联邦区和中国长江中上游地区地方合作理事会会议上，俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫一口气列出了俄中地方合作多个大项目。此外，卡马罗夫表示，俄伏尔加河沿岸联邦区与中方伙伴还正在一起制定另外57个投资项目。

如今，中俄建立了长江中上游地区和伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会、东北地区和远东及贝加尔地区政府间合作委员会两大区域性合作机制，以及中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结了140对友好省州和城市关系，中俄地方合作实现了领域和地域的全覆盖。

日趋完善的地方合作机制为中俄经贸活动的活跃提供了有力支撑，中俄地方合作驶入“快车道”。长江—伏尔加河地区合作规模和质量同步提升，去年长江中上游6个省市对俄贸易达到近50亿美元，增幅达30%，部分省份对俄贸易增速甚至超过80%。

伏尔加河畔的萨马拉州代州长库德里亚绍夫对俄中地方合作非常有信心。他对本报记者表示：“已有30多家中国企业在萨马拉投资，双方的务实合作不断走向深入。”

东北与远东地区的合作早已成为中俄地方合作的一张名片。中国已连续多年保持俄远东地区第一大贸易伙伴地位，已有数十家中资企业入驻远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港。中国在俄远东地区投资项目涵盖了农业、林业、建材、商贸等诸多领域。

“俄罗斯高度重视远东地区发展，为推动远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港建设，批准了30多项法案和100多条法规。俄远东地区对华经贸、教育、人文等领域合作发展势头良好，远东地区的中国投资者数量占外国投资者总数的70%以上。”俄联邦远东和北极发展部第一副部长特尔采夫表示，2018年，两国批准通过《俄中在俄罗斯远东地区合作发展规划（2018—2024年）》和《俄罗斯远东及贝加尔地区和中国东北地区农业发展规划》，为俄罗斯在远东地区深化对华合作提供了新的机遇。

提供经贸合作新动能

“我们这里的鱼就要出口到中国去了。”去年冬天，奥莉加在她位于俄罗斯伊尔库茨克州的水产加工厂里，高兴地告诉记者这个消息。当时，她所在的工厂刚和内蒙古贝尔湖渔业公司签订了供货合同。

地方合作是中俄双边关系的重要组成部分，也是中俄推动务实合作的重要增长点。2019年中俄双边合作取得良好开局，据中方统计，今年前4个月，双边贸易额达到331.7亿美元，同比增长5.8%。随着双边贸易的快速增长，地方合作全面推进，投资合作愈发紧密。借助中俄博览会、中俄地方合作论坛，以及两国举行的其他论坛、博览会等平台，两国企业逐步实现深度对接。

俄中友好协会雅库特分会主席、俄罗斯东北联邦大学东方研究所所长马克西莫夫告诉本报记者，俄中地方合作的快速发展可以从他工作的学校中找到根据：“东北联邦大学10年前没有一个中国留学生，现在已经有100多名了，今年秋天还有100名中国留学生要来我们学校学习。”不仅如此，他们与中国伙伴在科研方面也有着紧密的合作，今年夏天来自中国黑龙江省的同事们将与他们一起赴雅库特的北极港口开展联合考察。

雅库特与中国的合作意愿远不止于教育领域。马克西莫夫告诉记者，雅库特旅游资源丰富，有广阔的苔原和冻土带，有人类最寒冷居住地之一——奥伊米亚康。“我们非常希望吸引中国游客前来这里探寻未知的奥秘。”

“中俄地方合作蕴藏着巨大潜力。”中国驻俄罗斯大使李辉表示，中俄双方将充分利用两国政府间和地方间合作机制，加强政策、法规等方面的沟通与协调，营造良好的营商环境。

（本报莫斯科6月4日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）

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