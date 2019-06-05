真相面前，美方推卸不掉责任（国际论坛）

中国日前发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，以权威而翔实的数据与事实，完整准确还原了中美经贸磋商的过程。国际社会由此进一步认清美国出尔反尔、违背共识、不讲诚信的真相，但美方对此坐不住了。6月3日，美国贸易代表办公室和财政部就中方立场白皮书发表声明，污称中国“玩推卸责任的游戏”“歪曲两国贸易谈判的性质和历史”。声明的字里行间，又进一步暴露了美方一贯歪曲事实、倒打一耙的真实面目。

美方一再渲染与中国“持久、不可持续的”贸易逆差，不过是说明其顽固的认知赤字。美方坚持认为多从中国买东西就意味着“吃亏”，如同说买到手里的东西价值立即归零，简直是贻笑大方。仅以美国从中国进口的原材料和中间品而论，这些进口商品被加工后就为美国制造商赚取了巨大利益，但这本账美方似乎从来不想计算。美方坚持认为加征关税就能让美国大把赚钱，更是荒谬至极，好像美国民众叫苦不迭的声音早已被美国一些政客完整屏蔽掉了。

应当看到，美国对华贸易逆差受到多种客观因素影响，是市场作用的结果。中美两国发挥各自比较优势，在双边贸易中互补互惠。大量数据显示，中美贸易丰富了美国消费者的选择，降低了生活成本，提高了美国民众特别是中低收入群体实际购买力，中国物美价廉的消费品是美国通胀率长期保持低位的重要因素之一。如果把中美双方在货物贸易、服务贸易和双向投资等方面情况加以综合考虑，就很容易看出双方是有买有卖、各取所需、惠泽彼此。至于美方所谓强制技术转移、未能保护美国知识产权等指责，也是拿不出真凭实据的臆想。很多美国经济专家都对美方不实指责中方的做法提出批评，呼吁美方不要把中国当作“替罪羊”，指出美国一些政客对中方的指责“是不客观、不诚实的”。

美方指责中方在磋商中“开倒车”，完全是无稽之谈。在磋商过程中，就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，这是贸易谈判的通常做法，美国政府在过去十余轮谈判中就曾不断调整相关诉求。难道中方就不能提出修改意见吗？天底下当然没有这个道理。磋商取得进展离不开建设性，但建设性的前提是平等，绝不是慑于美方耍威风、舞大棒而作出妥协才叫建设性。国际社会都能明鉴中方实实在在的诚意，这不是喊出来的，而是用行动来证明的。

中国捍卫国家尊严和人民利益的决心坚定不移，无论美方做什么，中方都不会偏离公道正义的轨道。中方一再强调，中美双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。但磋商是有原则的，需要建立在相互尊重、平等互利的基础上。如果一方不尊重另一方的主权和核心利益，想通过施压迫使另一方做出让步，以取得只对自己有利的结果，这种谈判注定不会成功。

毫无疑问，只要美方选择升级经贸摩擦，中方就会以有力的反制行动予以回击。说到底，还是白皮书上那句话：“对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。”希望美方放弃错误做法，同中方相向而行，本着相互尊重，平等互利的精神，管控分歧，加强合作，共同维护中美经贸关系健康稳定发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 03 版）

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