美方应为游客提供全方位优质旅游体验

6月4日，文化和旅游部发布中国游客赴美旅游安全提醒。提醒说，近期，美国枪击、抢劫、盗窃案件频发。文化和旅游部提醒中国游客充分评估赴美旅游风险，及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息，切实提高安全防范意识，确保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。

针对文化和旅游部发布中国游客赴美旅游安全提醒，记者采访了有关专家。

文化和旅游部对广大游客发出旅游提醒，是出于对公民安全的保护，是非常有必要的

“没有安全，就没有旅游的一切。”中国旅游研究院院长戴斌说，安全是旅游的生命线，也是广大游客的核心诉求，任何一个国家都不能无视自己的国民安全，都不可能不关注国民外出旅游的安全与品质。

中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢表示，文化和旅游部本次发布的提醒，是出于对中国出境旅游公民的安全考虑，体现了一个负责任政府的作为。

戴斌说，我们注意到，近期美国一些枪击、抢劫、盗窃案件频发，在中国游客的心目中留下了不好的印象，也会在人们选择旅游目的地时成为一个不利因素。在这种情况下，文化和旅游部对广大游客发出旅游提醒，是出于对公民安全的保护，是非常有必要的。

从数据上看，中国赴美旅游是一个非常庞大的市场。然而，从2018年7月开始，中国游客赴美旅游的同比和环比增速都在下降。“之所以出现这种情况，是游客对旅游目的地综合情况评估选择的结果，其中安全方面的评估占很大比重。”戴斌说。

“谁都不愿意去一个不安全的国家旅游。”戴斌说，中国政府发布的旅游安全提醒是个权威信息，无论是线下旅行社，还是线上的旅行运营商，在组团出游甚至设计团队游的产品时，都不可能不考虑到安全提醒的影响。由于对市场前景不确定性预期，中国旅游企业与美国进行旅游合作、推广的积极性，也会受到一定影响。

美方一些做法与旅游便利化、无障碍旅行理念相逆而行，对中国游客赴美意愿产生消极影响

随着消费升级步伐加快，旅游休闲已成为我国消费者日常生活中的重要组成部分，旅游消费市场火爆。2018年，我国国内旅游人数实现55.39亿人次，同比增长10.8%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%。

在戴斌看来，随着旅游市场的发展，中国游客的旅游消费需求也在升级，对目的地的综合考量因素越来越丰富。近年来，中国游客的足迹遍布全球各地，越来越多的游客选择以自由行的方式外出旅行。在游客选择目的地的过程中，旅游目的地安全的评估和对目的地接待环境的评价都显得非常重要。

戴斌说，最近美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美中国公民，必然会对中国游客赴美的意愿产生消极影响。“这是与旅游便利化、无障碍旅行的理念相逆而行，而不是相向而行。”

“据美国相关机构发布的统计数字，2018年美国接待中国游客300万人次，中国游客在美消费300亿美元，这个分量是轻是重，美方十分清楚。”张润钢说，如果美国想要吸引更多中国游客，那就应为中国游客提供全方位优质旅游体验。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 02 版）

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