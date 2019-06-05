外交部发布赴美安全提醒并答记者问(权威发布)

本报北京6月4日电 （记者王珂）外交部领事司副司长陈雄风4日在国新办发布会上发布赴美安全提醒。

陈雄风表示，近期，美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美中国公民。外交部现发布“在美国注意安全”的安全提醒，提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识、注意加强防范、妥善积极应对。如遇紧急情况，请及时与中国驻美国使领馆联系寻求协助。

据悉，本提醒有效期至2019年12月31日。

新华社北京6月4日电 （记者吴嘉林、余俊杰）外交部4日下午在国新办举行的专题新闻发布会上，发布了赴美安全提醒。外交部领事司副司长陈雄风还就此回答了记者提问。

问：中方为什么会在此时发布赴美安全提醒？

答：近期，不少中国公民向中国驻美使领馆反映，他们在入境美国时或在美境内被美方执法机构无端盘查骚扰。中方已多次向美方表达关切。中国外交部就此提醒赴美中国公民注意相关安全风险，是完全应该的事情。

问：发布这样的安全提醒，对于两国人员往来会不会造成影响？目前的这种状况会持续多久？

答：我们希望有关情况能够尽快得以改善。同时我们也想强调，人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美开展人文交流与合作符合双方共同利益，符合两国人民的共同愿望。我们希望美方采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。

专家解读发布赴美安全提醒的背景和影响——

相互尊重是中美交流往来的基础

本报记者 杜一菲

6月4日，在国务院新闻办专题新闻发布会上，外交部发布“在美国注意安全”的安全提醒。记者获悉：近期，不少中国公民向中国驻美使领馆反映，他们在入境美国时或在美境内被美方执法机构无端盘查骚扰。中方已多次向美方表达关切。对此，中国外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范，妥善积极应对。如遇紧急情况，及时与中国驻美国使领馆联系寻求协助。

本报记者就此采访的有关专家都表示，当前中美人文交流合作形势日趋复杂，外交部发布相关提醒很有必要。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖说，“国之交在于民相亲”，人文交流对于推进国与国之间关系具有重要作用，也是增信释疑的润滑剂。但是这种交流必须建立在相互尊重、平等公正的基础上，基于正常、顺畅的沟通交流渠道和途径。如果一方刻意制造困难，而另一方一再忍让，是不可取的，也不会长久。近期，我们能够观察到美方一系列不当的行为，如美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美的中国公民；美方一些部门、机构毫无依据地对正常赴美进行学术交流的学者加以限制；恶意抹黑孔子学院甚至污蔑其为中国在美扩张政治影响、进行价值传播的工具等，都是对中美间正常的人文交流进行的破坏，应予以坚决地反对。此次外交部发布赴美安全提醒，既是立足于维护中国公民的合法权益，从领事保护的方面予以预警，同时也是对美方近期以来一系列不当做法的回应。

外交学院教授、外交学院海外利益保护研究中心主任夏莉萍认为，签证和出入境政策是国家间关系的晴雨表。外交部赴美安全提醒是在美方对中美人文交流多方面限制，影响中方赴美交流顺利开展的背景下发布的。正常的人文交流是国家间关系发展的基础。曾有学者提出，判断美国是否能够持续强大的指标之一就是看“美国驻全球各地使领馆的门口美国签证申请者是否人头攒动”。美方一系列举措不仅非常不利于中美关系发展，而且是对美国软实力的损害。有学者认为，在中美人文交流多方面设限，正是美国政府缺乏自信的一种表现。

夏莉萍说，“预防是最好的保护”，发布安全提醒是重要的预防性领事保护措施。自2000年12月，外交部官网发布第一条海外安全提醒以来，中国领事保护的预防机制建设取得了很大成绩。此次中国外交部发布安全提醒，其主要意义在于让中国公民了解海外安全风险情况，树立风险防范意识，尽量减少安全事件的发生。

她表示，自进入新世纪以来，在“外交为民”理念的指导下，外交部和驻外使领馆为维护海外公民合法权益做了大量工作，相关机制建设取得很大进展。中国政府屡次在紧急关头高效从海外撤离中国公民就充分说明了应急机制建设的成效。党的十八大以来，“外交为民”理念在高度上进一步提升，在内涵上更加丰富。外交部坚持以人民为中心，持续打造由法律支撑、机制建设、风险评估、安全预警、预防宣传和应急处置六大支柱构成的海外中国平安体系，努力维护了海外中国公民和机构安全与合法权益。

6月3日，中国教育部发出对美留学预警，6月4日中国外交部、文化和旅游部分别发布赴美安全提醒和赴美旅游安全提醒，中国多部门连发赴美提醒引发国内外广泛关注。对此，外交部发言人耿爽在6月4日举行的例行记者会上表示，“这是形势使然。没有这个必要性，中方也不会这么做”，中方对中美之间正常的人员往来，正常人文交流持积极开放态度，但这种交流往来应该建立在相互尊重的基础之上。

“我们希望美方采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。”外交部领事司副司长陈雄风指出，人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美开展人文交流与合作符合双方共同利益，符合两国人民的共同愿望。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 02 版）

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