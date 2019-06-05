这部纪录片 让中俄关系更热络

当地时间6月3日晚，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问前夕，中俄合拍大型系列纪录片《这里是中国》第二季开播仪式、签约活动和主题图片展在莫斯科中国驻俄罗斯大使馆举办。当天还举行了《这里是中国》第三季签约仪式和主题图片展开幕式。现场嘉宾共同祝愿，文明之光照亮中俄关系美好未来。

合作在交流中成熟

令人赞叹的中国高铁、巨轮穿梭不息的集装箱码头、温暖人心的人虎故事……在有中国特色的音乐中，一个个中国故事在俄罗斯乃至全世界的屏幕上上演。

《这里是中国》是中宣部“纪录中国”传播工程重点项目，由北京中视雅韵文化传播中心和今日俄罗斯（RT）电视台联袂打造，聚焦中国经济社会发展成就，展示中国传统文化和自然风貌。

“这是双方媒体积极响应两国元首号召、深化交流合作的实际行动。”中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖说，“该片第一季于2017年在两国开播后产生强烈反响，成为中俄媒体交流年的标志性成果。”

“当前，俄中关系达到前所未有的高度。两国媒体开展了全方位、多渠道的交流与合作，取得的成绩有目共睹。《这里是中国》是‘俄中媒体交流年’框架下一个非常成功的项目。”俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫说。

“中俄双方在2016年和2017年成功举办了‘媒体交流年’，这是两国元首从中俄关系发展大局出发做出的战略决策。在这一‘主题年’框架内，中俄媒体的交流与合作取得了实质性进展。纪录片《这里是中国》的拍摄和播出就是例证之一。”中国驻俄罗斯大使李辉说。

俄RT电视台总编辑西蒙尼扬说，“相信在两国政治互信不断加强的背景下，RT电视台与中方合作伙伴的佳作会更多，合作的领域会更广”。

感情在交往中加深

“我们与俄方同行合作4年多，跨越中国十几个省市，克服了语言、饮食等各种困难，经历了种种艰辛，取得了今天的成绩。据RT电视台的收视统计，《这里是中国》第一季收看总人次数以亿计，影响广泛。”北京中视雅韵文化传播中心总裁陈波亚说，“这个过程中有很多有意思的事情。比如，我们摄制组中的俄方人员最后发现自己居然能够吃火锅了。”

“我的孩子四五岁了，正在学习汉语。我相信，等他们这一代长大之后，中俄之间会有更高层面的互信关系。”西蒙尼扬说。

人与人的感情就是在这样的交往中越来越深。

国与国的交往也在民心相通中更加顺畅。正如王晓晖所说：“今年是中华人民共和国成立70周年，也是中俄建交70周年。进入新时代，在两国元首的亲自引领下，中俄已成为当今世界大国之间和谐共处、合作共赢的典范，为维护国际公平正义和世界和平稳定发展、推动构建人类命运共同体发挥了中流砥柱作用。”

“今年9月，俄罗斯符拉迪沃斯托克东方经济论坛期间，我们还将举办媒体分论坛，届时欢迎俄中媒体积极参与。”格罗莫夫发出热情的邀请。

正如王晓晖所说，我们都是中俄两国人文交流互鉴开花结果的见证者，希望文明之光照亮中俄关系的美好未来。

（本报莫斯科6月4日电）

(责编：王仁宏、岳弘彬)