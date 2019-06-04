【中国驻俄大使接受联合采访】建交70年 中俄关系历久弥坚

近日，中国驻俄罗斯大使李辉在驻俄使馆接受中俄两国主流媒体的联合采访，就习近平主席即将访俄、中俄建交70周年等外界关切的问题进行了回答。

李辉说，今年是中俄建交70周年，双边关系历久弥坚。在两国元首的引领下，中俄建立起的平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，已经成为大国关系的典范。

中国驻俄罗斯大使 李辉：近年来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系不断深化，两国高层交往更加频繁密切，政府间民间各领域合作机制运行良好。

“一带一路”令中俄合作提质升级

李辉表示，中俄两国政府都希望把高水平的政治关系转化为务实合作成果，而“一带一路”倡议的实施促进了两国合作不断提质升级——去年，中俄双边贸易额突破了1000亿美元。

中国驻俄罗斯大使 李辉：“一带一路”倡议增添了两国经济发展动力。双方在能源、核能、航空航天、基础设施建设等传统领域合作得到进一步巩固的同时，中俄高科技、农产品贸易、电子商务、金融等领域合作成为新的增长点。双方在丝路基金、亚洲基础设施投资银行框架内就投资融资开展了有效合作。

中俄关系成为大国关系的典范

近年来，中俄两国外交活动日益频繁，李辉表示，两国关系的良性互动对世界建立新型国际关系产生了深远影响。

中国驻俄罗斯大使 李辉：在当前逆全球化思潮、贸易保护主义、单边主义抬头背景下，中俄两国相互支持对方举办主场外交活动，充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

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