澳大利亚达尔文市发生枪击事件致4人死亡

新华社堪培拉6月4日电（记者白旭）据澳大利亚媒体报道，澳北领地首府达尔文市4日发生一起枪击事件，已造成至少4人死亡、多人受伤。
报道说，一名男子当日傍晚持霰弹枪闯入达尔文市郊外的一家旅店，朝旅店客房射击，造成人员伤亡。
据《悉尼先驱晨报》报道，澳警方接到枪击事件报警后迅速封锁了现场，随后逮捕了一个45岁的枪手。
据报道，正在英国访问的澳大利亚总理斯科特·莫里森表示，此次枪击不是恐袭事件，当地警方认为此次枪击事件没有其他的枪手。
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