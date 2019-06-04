日本将推出“限塑令”以减少塑料污染

新华社东京6月4日电（记者华义）为了减少塑料垃圾污染，日本环境大臣3日宣布将制定新法令，禁止商家免费向顾客提供塑料袋。此前日本已有一些地方政府制定了塑料袋收费的政策。
日本环境大臣原田义昭当天在环境省召开的记者会上表示，将制定法令禁止超市、便利店、药店等所有商家免费向顾客提供塑料袋，新法令将在今明两年内实施，不会晚于东京奥运会。塑料袋收费价格等事宜将由商家自行决定。
据了解，在出台全国性法令之前，日本已有一些地方政府制定了塑料袋收费的政策，并取得不错效果。比如，在2008年率先实施这一政策的富山县，消费者自带购物袋的比例达到了95%。
塑料污染已成为一个日益严重的全球性问题。据日本媒体报道，日本一年使用塑料袋超过10万吨。由于国内处理设施不足、成本较高，日本还大量出口塑料垃圾。随着越来越多的国家限制进口塑料垃圾，日本国内开始出现塑料垃圾积压问题。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】