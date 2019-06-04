原标题：日本将推出“限塑令”以减少塑料污染

新华社东京6月4日电（记者华义）为了减少塑料垃圾污染，日本环境大臣3日宣布将制定新法令，禁止商家免费向顾客提供塑料袋。此前日本已有一些地方政府制定了塑料袋收费的政策。

日本环境大臣原田义昭当天在环境省召开的记者会上表示，将制定法令禁止超市、便利店、药店等所有商家免费向顾客提供塑料袋，新法令将在今明两年内实施，不会晚于东京奥运会。塑料袋收费价格等事宜将由商家自行决定。

据了解，在出台全国性法令之前，日本已有一些地方政府制定了塑料袋收费的政策，并取得不错效果。比如，在2008年率先实施这一政策的富山县，消费者自带购物袋的比例达到了95%。

塑料污染已成为一个日益严重的全球性问题。据日本媒体报道，日本一年使用塑料袋超过10万吨。由于国内处理设施不足、成本较高，日本还大量出口塑料垃圾。随着越来越多的国家限制进口塑料垃圾，日本国内开始出现塑料垃圾积压问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)