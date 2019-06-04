原标题：国际人士：美方挑起贸易摩擦破坏全球自由贸易秩序

新华社重庆6月4日电（记者赵宇飞）针对美国近期不断升级对华贸易摩擦，并打压中国企业的行为，2日至4日在重庆参加“一带一路”陆海联动发展论坛的外宾在接受采访时表示，美国主动挑起并不断升级对华贸易摩擦，破坏全球自由贸易秩序，将给全世界带来损失，终将损人不利己，应通过对话与合作尽快解决分歧。

“一带一路”陆海联动发展论坛由中共中央对外联络部发起的“一带一路”智库合作联盟与重庆市人民政府共同主办。此次论坛的主题为“共创陆海联动发展新未来”，来自30多个国家的政党政要、智库学者及企业界人士出席会议。

“贸易摩擦和保护主义将影响到全世界，正在复苏中的世界经济将因此遭遇新的困难。”法国前总理德维尔潘说，美国和中国是世界最大的两个经济体，许多国家的经济发展对中美两国的依存度比较高，而美方挑起的贸易摩擦破坏了全球自由贸易秩序，扰乱了世界经济治理，将对世界经济造成不利影响。

除宣布对华加征关税，美国还以“国家安全”为由发布针对华为公司的限制交易令。德维尔潘说，华为是世界最大的通信技术企业之一，尤其在5G领域处于领先地位，“国家安全”只是美国遏制中国企业发展的借口。

俄罗斯统一俄罗斯党总委员会委员谢苗诺夫也持类似观点。谢苗诺夫说，长期以来，世界各国受益于多边贸易体制，但美国却采取单边主义、反对自由贸易，这是对国际秩序的破坏，让全世界感到不安。

“美国一意孤行挑起贸易摩擦，是损人不利己的。”柬埔寨副首相贺南洪说，美国挑起的贸易摩擦，不但损害中国、柬埔寨等世界各国的利益，同时也对美国企业、农民的利益造成损失，这说明挑起贸易摩擦，施行单边主义、保护主义是没有赢家的。

斯洛文尼亚前总统图尔克则对中国提出的构建人类命运共同体理念表示高度赞同。图尔克表示，在经济全球化不断加深的今天，国与国之间应努力构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国提出“一带一路”倡议，积极构建人类命运共同体，沿线国家和地区得以共享发展红利。

多名国际人士表示，合作和对话是解决分歧的有效途径。希望美方改变态度，通过对话与合作尽快解决分歧。

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