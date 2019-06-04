原标题：墨西哥官员说考虑对美关税威胁采取反制措施

新华社华盛顿6月3日电（记者高攀 熊茂伶）墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯3日在华盛顿表示，针对美国威胁对墨西哥全部输美商品加征关税，墨西哥政府正考虑采取相应反制措施。

马克斯当天在墨西哥驻美大使馆举行的新闻发布会上说，对于反制，墨西哥政府首先考虑向世界贸易组织等多边机构提起申诉，寻求国际社会帮助；另外，墨西哥政府也在考虑对选定的美国商品征收报复性关税。

马克斯表示，墨西哥政府正在评估这些政策选项，但墨方同时相信外交手段会发挥作用。她指出，墨西哥必须多方面考虑墨美关系并作出战略性决策，“我们不想使用关税损害价值链、就业或投资，我们希望在北美地区实现自由贸易”。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德当天在发布会上警告，美方对墨西哥商品加征关税将对两国经济造成伤害，也无助于解决移民问题。

根据白宫5月30日发表的一份声明，美国将于6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。

墨西哥总统洛佩斯随后在致美国总统特朗普的公开信中呼吁加强对话，寻求解决移民问题的根本方式。此外，他还派遣外交部牵头的代表团赴华盛顿与特朗普政府就加征关税和移民问题进行磋商。

美国商务部长罗斯3日与马克斯会谈后发表声明说，双方讨论了双边贸易和关税问题，他重申墨西哥应进一步采取措施帮助美国解决美墨边境移民问题。据悉，埃布拉德将于5日与美国国务卿蓬佩奥率领的团队继续磋商。

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