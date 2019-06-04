原标题：美对印贸易施压 双边关系面临挑战

新华社北京6月4日电（国际观察）美对印贸易施压 双边关系面临挑战

新华社记者熊茂伶 高攀 赵旭

美国将从6月5日起终止对印度的普惠制待遇。对此，印度政府表示，印方将维护国家利益，不会牺牲自身经济发展以换取小额贸易优惠。

分析人士认为，美国此举不仅令印度经济承压，也将损害美国自身利益，令双边关系在印度莫迪政府第二任期伊始就面临挑战。

经贸关系恶化

美国总统特朗普5月31日发布总统公告说，由于印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入，根据《1974年贸易法》授权，美国政府将终止其普惠制待遇。

普惠制是指发达国家单方面对从发展中国家输入的制成品和半成品普遍给予优惠关税待遇的一种国际贸易制度，是在最惠国待遇税率基础上进一步减税或全部免税的更优惠待遇。

美国贸易代表办公室的数据显示，截至2017年，约56亿美元印度输美商品享受普惠制待遇，印度是该制度的最大受益者。

彭博社6月3日援引知情人士的消息称，美方对于印度的不满，除了对美国公司的“不利待遇”外，还有贸易不平衡问题。特朗普终止给予印度的普惠制待遇，意在迫使印方回到谈判桌。

普惠制联盟执行董事丹·安东尼3日在一份声明中表示，美国政府不顾国会议员和数百家美国企业的反对，不顾印度对美国输印产品的市场准入问题进行谈判的意愿，做出如此决策，这一决策没有赢家。

印度工业联合会秘书长迪利普·切诺伊指出，美国从印美双边贸易中获利颇丰，终止对印普惠制待遇没有必要。

美国智库战略与国际问题研究中心高级顾问理查德·罗素日前撰文指出，美印经贸关系目前处于重要的十字路口，贸易争端似乎在升级边缘。

影响印美关系

成功连任的印度总理莫迪5月30日宣誓就职，开启他的第二个总理任期。印度媒体普遍认为，美国政府终止对印普惠制待遇的决定是印度新内阁成立后面临的一个重大挑战。

印度商工部6月1日发表声明说，印方在印美双边贸易谈判过程中一直致力于“寻求一个双方都能接受的条件，但令人遗憾的是美国最终没有接受我们的提议”。在贸易问题上印度政府与其他国家一样，“将维护其国家利益，印度人民也期待更好的生活”，印度不会牺牲自身经济发展以换取小额贸易优惠。

彭博社专栏作家安迪·慕克吉认为，目前印度失业率高企，经济增速下滑，美国此举将给印度经济带来压力。

不过，印度出口组织联合会主席古普塔认为，目前印度对美出口中仅有价值63.5亿美元的商品受益于普惠制，其减免的关税总额约为2.6亿美元，因此美国取消普惠制待遇在宏观经济层面对印度影响有限。

美国贸易代表办公室的数据显示，2018年美国从印度进口商品总额达544亿美元，向印度出口331亿美元，贸易逆差为213亿美元。

分析人士指出，此前印度已在美国压力下停止向伊朗购买石油，此番美国又在贸易优惠问题上对印掣肘，将给两国关系带来挑战。

慕克吉指出，美国近来挥舞“大棒”迫使印度政府放弃购买伊朗原油，迫使印度减少在电子商务领域对美国企业的限制，并就仿制药问题对印度施压。他认为，这些举动是特朗普政府对印度发出的警告，表明美方希望印方做出更多努力来证明其是美国的盟友。

切诺伊说，美国终止对印普惠制待遇的决定势必对印美贸易产生短期影响。如果这一问题无法得到友好解决，可能会影响未来印美关系走向。

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