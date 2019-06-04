原标题：通讯：中国“明珠”闪耀圣彼得堡——记中国大型综合开发项目“波罗的海明珠”

新华社圣彼得堡6月4日电 通讯：中国“明珠”闪耀圣彼得堡——记中国大型综合开发项目“波罗的海明珠”

新华社记者鲁金博

“这是一颗充满希望的‘明珠’！”2009年就在圣彼得堡“波罗的海明珠”项目购买了住宅的“明星”住户、俄罗斯前滑雪世界冠军叶戈罗娃说，“波罗的海海边的位置和中国公司完美的设计方案吸引了我。”

“我们的学校已经成为全俄罗斯的‘明珠’！” “波罗的海明珠”项目配套的547中学副校长格列科娃对记者说，“从硬件条件看，学校已成为俄罗斯的最高标准，加上老师们的努力，学生们在这里学习得很愉快。”

“波罗的海明珠”公司总裁吴鹤敏介绍说，项目由上海实业（集团）有限公司等7家中方企业联合投资建设，是一个集居住、商业、商务为一体的多功能现代化综合性社区。

吴鹤敏说，截至今年3月，项目内已竣工包括住宅、商业区、中学、幼儿园等子项目22个，总建筑面积126万平方米，占总开发量64%。小区已经入住2万人，在校就读学生4000名，为当地创造2000余个就业岗位。项目造福一方。

“波罗的海明珠”公司对地块的综合开发，道路、桥梁等的建设，运河驳岸的整治，以及项目内大型购物中心、学校、医院的建造，让周围其他房地产商开发的楼盘都打起了“明珠板块”的招牌吸引消费者。

叶戈罗娃说，中国公司不仅盖了漂亮的房子，还对海岸环境进行了综合治理，让人们可以生活在干净整洁的海边。“一切都很方便，我很喜欢在这里生活！”叶戈罗娃还表示，俄中两国睦邻友好、相互支持，未来希望见到更多中国的投资项目。

项目中的547中学开设了中文课程，学校教室门上都用俄中双语标注房间名字。格列科娃带着记者参观了学校的“中国街”——挂满灯笼和学生制作的中国主题手工艺品的走廊。格列科娃说，中国发展取得的奇迹世人瞩目，学生和家长都渴望更多了解中国，中国公司为当地民众建造了俄罗斯最高标准的学校，也让他们见证了“中国制造”的品质。

吴鹤敏说，公司今年的项目还包括综合社区门诊医院，目前已经开工，建成后分成人、儿童、急救中心三个部门，是圣彼得堡集三个部门于一体的最高级别中型门诊医院。

对于尚未完成的建设，吴鹤敏表示，公司将一如既往，全力以赴，朝着建设“品质优秀、环境舒适、配套齐全、交通便捷的现代化家园”目标稳步推进。

“波罗的海明珠”项目2018年获得俄罗斯“最佳综合性社区”奖。圣彼得堡前市长波尔塔夫琴科曾这样评价：小区创造了舒适的生活、工作和休息条件，是俄罗斯未来住宅区建设的样板。

(责编：刘洁妍、杨牧)