原标题：2018年中非贸易额达2042亿美元 同比增长20%

新华社北京6月4日电（记者申铖、于佳欣）商务部副部长钱克明4日表示，2018年中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%，中国已经连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国。

在当日举行的国新办新闻发布会上，钱克明称，中非贸易合作稳中向好，贸易结构持续优化。2018年，机电产品、高新技术产品对非出口金额占中国对非出口总额的56%，中国自非洲的非资源类产品进口显著增加。

在基础设施合作方面，中国企业积极参与非洲基础设施建设，近年来在轨道交通、港口、航空、电力等领域实施了一大批重大项目，为非洲互联互通发展作出了重要贡献。

在产业投资方面，截至2018年底，中国在非洲设立的各类企业超过3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。境外合作区已经成为中国对非投资重要依托，推动中国对非产业链整合投资加快增长，产业集聚效应逐步显现，大大提升了当地工业化水平、产业配套和出口创汇能力。

在新兴合作领域方面，中国金融机构已在非洲设立了十多家分行。南非等8国将人民币纳入外汇储备。中国还与赞比亚建立了人民币清算安排，与摩洛哥等4国签署了本币互换协议。此外，跨境电商合作等新业态合作也快速增长，中国正与卢旺达等国商谈建立电子商务合作机制。

他表示，下一步，将以中非共建“一带一路”为统领，以落实2018年中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”为主线，以支持非洲培育内生增长能力为重点，与非方携手努力，共同推动新时代中非经贸合作向高质量发展。

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