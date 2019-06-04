原标题：综述：墨西哥强烈反对美国经贸霸凌

新华社墨西哥城6月3日电 综述：墨西哥强烈反对美国经贸霸凌

新华社记者吴昊

美国总统特朗普5月30日宣布，美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。数日来，美国这一单边主义举动引发墨西哥各界强烈反对。

墨西哥外交部长埃布拉德3日表示，美国对墨西哥加征关税并取消对中美洲国家相关援助项目将削弱墨美两国竞争力，不利于两国经济发展和减少非法移民数量。

墨西哥总统洛佩斯在致特朗普的公开信中呼吁加强对话，寻求解决移民问题的根本方式。此外，他还派遣外交部牵头的代表团赴华盛顿与特朗普政府就加征关税和移民问题进行磋商。

墨西哥经济部副部长卢斯·玛丽亚·德拉莫拉表示，反对墨美两国间发起贸易战。

墨经济部发布公告指出，美国采取的关税举措将对北美地区产生影响。墨方虽已做好准备，但不希望采取关税手段，因为这将破坏生产价值链，影响就业与投资。

墨西哥全国贸易、服务与旅游商会联合会会长何塞·曼努埃尔·洛佩斯说，美国试图以移民这一非经济问题对墨西哥实施贸易制裁，这是“不可接受的”，应分开看待移民问题和贸易关系。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，美方加征关税还将导致美国商品原料供应不足、商品价格上升、工业产业链被打破，影响墨西哥总固定投资和工业生产，造成货币贬值和失业率上升等问题。

墨西哥企业协调委员会发布公告说，美国政府的关税举措违反现有相关自贸协定以及世界贸易组织相关规则，伤害墨西哥出口商和美国消费者。移民问题不应影响和损害两国贸易关系。

德拉莫拉表示，美国一味推行单边主义和贸易保护主义，这并非解决世界性议题的方式。贸易是世界经济发展的引擎，加征关税将减缓世界贸易增速，对各国均无益处。

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