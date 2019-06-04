外交部：美方的经贸声明完全是颠倒黑白、强词夺理

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月4日外交部例行记者会上，有记者问：美国贸易代表办公室和财政部3日发表联合声明，对中方发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书表示失望，再次指出是中方在磋商中“反悔”，并称美方对中方采取的行动旨在制止中方的不公平贸易行为。中方对美方的声明有何回应？

耿爽：美方的声明完全是颠倒黑白、强词夺理。

6月2日，中方发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，完整、准确地还原了中美经贸磋商的过程，介绍了事实真相。白皮书说得清清楚楚，中美经贸磋商每次经历波折都是由于美方出尔反尔、违背共识、不讲诚信造成的。美方指责中方在磋商中“开倒车”完全是歪曲事实、倒打一耙。

至于美方指责中方从事“不公平贸易行为”，去年9月24日，中方发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，对美方在贸易逆差、知识产权、技术转让等方面对中方的不实指责一一进行了权威回应和批驳。美方最新声明提及的观点不过是老调重弹。

我建议美方认真阅读一下中方发布的的两份白皮书，不要再自以为是、自说自话。

我想再次强调，通过对话协商解决贸易摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、诚信守诺的基础上，达成一个互利双赢的协议不仅符合中美两国的利益，也是国际社会的普遍期待。加征关税不但不会使美国“再次伟大”，反而只会使美国受到伤害。中方有决心、有能力维护自身的合法正当权益。希望美方早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行。

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