外交部：美方的经贸声明完全是颠倒黑白、强词夺理

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月4日外交部例行记者会上，有记者问：美国贸易代表办公室和财政部3日发表联合声明，对中方发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书表示失望，再次指出是中方在磋商中“反悔”，并称美方对中方采取的行动旨在制止中方的不公平贸易行为。中方对美方的声明有何回应？
耿爽：美方的声明完全是颠倒黑白、强词夺理。
6月2日，中方发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，完整、准确地还原了中美经贸磋商的过程，介绍了事实真相。白皮书说得清清楚楚，中美经贸磋商每次经历波折都是由于美方出尔反尔、违背共识、不讲诚信造成的。美方指责中方在磋商中“开倒车”完全是歪曲事实、倒打一耙。
至于美方指责中方从事“不公平贸易行为”，去年9月24日，中方发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，对美方在贸易逆差、知识产权、技术转让等方面对中方的不实指责一一进行了权威回应和批驳。美方最新声明提及的观点不过是老调重弹。
我建议美方认真阅读一下中方发布的的两份白皮书，不要再自以为是、自说自话。
我想再次强调，通过对话协商解决贸易摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、诚信守诺的基础上，达成一个互利双赢的协议不仅符合中美两国的利益，也是国际社会的普遍期待。加征关税不但不会使美国“再次伟大”，反而只会使美国受到伤害。中方有决心、有能力维护自身的合法正当权益。希望美方早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】