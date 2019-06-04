比利时中文学校举办“庆六一”文艺汇演

为庆祝六一国际儿童节，展示比利时华文教育成果，迎接中华人民共和国成立70周年，由中国驻比利时使馆提议，欧华汉语语言学校牵头承办的比利时中文学校首届“庆六一”文艺汇演2日在布鲁塞尔举行。
比利时根特华协中文学校的袁子晴古筝独奏《将军令》。潘革平 摄
比利时11所中文学校共选送了17个精彩纷呈、妙趣横生的节目，包括动感十足的舞蹈和武术类节目《拔萝卜》《少林功夫》、古筝独奏《将军令》、诗歌朗诵《我爱你中国》、合唱《春天在哪里》《时间都去哪儿了》以及歌曲串烧《致敬教师》等。
比利时尼维尔中文学校的学生表演舞蹈《拔萝卜》。潘革平 摄
中国驻比利时使馆参赞孙伟、使馆领侨处主任杜金珠、领事张春浩，比利时各大华校董事、师生、侨团代表、媒体代表和学生家长等逾百人观看了当天的演出。
孙伟在致辞中表示，比利时华文教育界在今天举办如此大规模的联欢活动，令人十分振奋。我们通过文艺汇演的形式展示各大华校的学习成果和教学风采，大家互相促进，这是件十分有意义的事情。（记者潘革平）
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