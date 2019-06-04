原标题：中俄经贸“双提升”得益于更健全的双边关系

近年来，中俄两国经贸合作持续向好，2018年首次突破1000亿美元大关。进入2019年以来，中俄经贸合作继续保持增长趋势，根据中国商务部5月21日公布的统计数据显示，今年前4个月，中俄双边贸易额达到331.7亿美元，较2018年同期增长5.8%，2019年中俄两国经贸发展有望实现新突破。

全球大变局促使中俄建立更加密切的伙伴关系

从全球视野来看，当前国际社会不稳定因素增加，霸权主义、单边主义、贸易保护主义等有所抬头，世界面临着前所未有之大变局。中俄两国作为国际社会负责任的新兴发展力量，在致力于实现自身发展的过程中，共同面临着来自霸权主义、单边主义和贸易保护主义的威胁。

共同的外部威胁一方面使中俄两国各自发展遭受影响，另一方面也促使中俄两国在共同威胁中相互扶持，共同发展。2014年克里米亚危机后，以美国为首的西方对俄罗斯实施了一系列金融制裁，俄罗斯国内资本大量外逃，卢布严重贬值。为了给两国贸易和投资创造便利，2014年10月13日，中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议。

2018年美国特朗普政府对中国发起了一系列关税制裁，中美两国在大豆等油料领域的贸易受到影响，而2018年中俄两国在农业领域合作增加，其中俄罗斯对中国谷类出口较2017年同比增长342.3％，动、植物油、脂、蜡等精制食用油脂较2017年同比增长51.2%。

中俄更加健全的双边关系推动两国经贸持续发展

从双边关系来看，中俄两国长期保持着稳定的政治关系，两国领导人积极推动两国经贸合作，两国经贸合作具有稳定的政治驱动力。2017年12月，中俄两国在北极的第一个建设项目“亚马尔液化天然气”第一条生产线投产，俄罗斯总统普京亲自出席仪式。

其次，从经济发展的现实状况来看，中俄两国经济匹配度高，俄罗斯拥有丰富的能源资源，天然气储量居世界第二，随着中国经济结构的转型，对天然气的需求量将会越来越大，中俄两国能源合作潜力巨大。

此外，近年来，在两国领导人的推动下，两国之间的双边关系日渐成熟，逐渐从过去的“政热经冷”、“上热下冷”转变为全方位的外交关系。根据俄罗斯权威民调机构俄罗斯社会舆论基金会的统计数据显示，2017年中国首次超过白俄罗斯，成为俄罗斯最亲近和友好的国家。

从当前来看，随着中俄两国双边关系发展更加成熟和完善，两国的贸易发展潜力将会得到进一步开发。另外，在当前局势下，两国面临的共同外部威胁也促使两国相互支持，探索和塑造新的合作潜力。展望未来，随着两国的共同努力，两国之间的经贸合作潜力将会得到进一步释放。（责任编辑：毅鸥）

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