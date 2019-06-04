内蒙古满洲里：中俄农产品贸易趋热

从内蒙古自治区满洲里市中心驱车20分钟，就来到位于中俄边境的满洲里中俄互市贸易区，穿过互市贸易区，只见连接中俄两国的公路上，满载俄罗斯小麦粉、油菜籽等农产品的车辆排成长队等待通关。

满洲里海关最新统计数据显示，2019年前4个月，满洲里海关关区（下辖4个对俄口岸、3个对蒙口岸、2个航空口岸）进口农产品货值达3.4亿元，同比增长24%，这些农产品主要来自俄罗斯，涉及30多个品种。其中，满洲里口岸进口粮食1.5万吨，同比增长4.6%，进口值达2603.9万元，增长12.4%。

作为中俄最大的陆路口岸城市，满洲里承担着两国贸易60%以上的陆路运输业务。眼下，这座边城正折射出日益热络的中俄农业合作图景。

近年来，我国食品消费结构逐步升级，中等收入人群不断壮大，对国外特色优质农产品的需求明显增加，特别是“一带一路”倡议让农业合作成为中俄两国合作的重要增长点。

在满洲里中俄互市贸易区免税交易区A厅，品牌繁多、琳琅满目的俄罗斯小麦粉摆满货架，前来选购的顾客络绎不绝。“家里经常用俄罗斯小麦粉蒸包子、做面条、烤面包，口感很棒。”购买俄罗斯雪兔牌面粉的满洲里市民张静娴说，有时候不凑巧还会断货。

“俄罗斯一些地方适合生产优质农产品，这恰好满足了中国的市场需求。”俄罗斯伊娃有限公司负责人格里沙在满洲里接受记者采访时说，近几年，来自中国的订单增长明显，公司将继续扩大同中国企业的合作，把更多更好的农产品销到中国。

看到中俄农业合作前景广，来自河南、吉林、黑龙江等地从事相关产业的出境劳务人员逐渐增多。满洲里海关统计数据显示，仅今年3月1日至10日，经满洲里公路口岸出境、前往俄罗斯的中国劳务人员超过1500人次，他们主要从事农业耕种和木材砍伐等。

来满洲里中俄互市贸易区做生意的一些俄罗斯商人也开始打“农产品牌”。47岁的吉娜来自俄罗斯红石市，每周来互市贸易区3次。她前些年主要销售皮制品、地毯、挂毯等商品，从2018年起转为以俄罗斯面粉制作的面包、饼干和夹心食品销售为主。“这些产品很受欢迎，每次几乎都能把带来的卖光。”吉娜说。

为做好农产品等货品的通关服务，满洲里海关在完成相关查验工作的基础上，尽力简化通关流程、压缩通关时间、降低企业的通关成本。同时，满洲里海关还密切关注国内外农产品市场需求及价格走势，努力做好监测预警，为有关企业提供数据信息支持。（记者于嘉）

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