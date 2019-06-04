尼日尔与尼日利亚军队击毙53名“博科圣地”武装分子

尼亚美消息：尼日尔国防部3日发表声明说，尼日尔与尼日利亚军队2日在乍得湖地区展开联合行动，击毙53名极端组织“博科圣地”武装分子。

声明说，尼日尔与尼日利亚两国军队2日对“博科圣地”设在乍得湖地区的多处据点实施打击，击毙53名“博科圣地”武装分子，摧毁4辆汽车，并缴获大量武器。尼日尔军队方面有3人受伤，清剿行动仍将继续。

成立十余年来，“博科圣地”频繁在乍得湖地区制造针对平民和士兵的袭击，对尼日利亚、乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。

2016年7月，尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队开始对“博科圣地”进行联合打击。（记者郑扬子）

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