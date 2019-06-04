尼日尔与尼日利亚军队击毙53名“博科圣地”武装分子

尼亚美消息：尼日尔国防部3日发表声明说，尼日尔与尼日利亚军队2日在乍得湖地区展开联合行动，击毙53名极端组织“博科圣地”武装分子。
声明说，尼日尔与尼日利亚两国军队2日对“博科圣地”设在乍得湖地区的多处据点实施打击，击毙53名“博科圣地”武装分子，摧毁4辆汽车，并缴获大量武器。尼日尔军队方面有3人受伤，清剿行动仍将继续。
成立十余年来，“博科圣地”频繁在乍得湖地区制造针对平民和士兵的袭击，对尼日利亚、乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。
2016年7月，尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队开始对“博科圣地”进行联合打击。（记者郑扬子）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】