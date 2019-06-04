抵御零下60摄氏度严寒 严格保护界江生态环境——揭秘中俄合建的首座跨界江公路大桥

5月31日拍摄的中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥。当日，中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥合龙。新华社记者 王建 摄

5月31日，中俄双方建设者合力将螺栓安装到合龙块上后握手。新华社记者 王建 摄

近日，在中俄双方建设者的合力下，中俄合建的黑河至布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥（下称黑龙江大桥）顺利合龙。现场，中俄双方建设者欢欣鼓舞，共同庆祝这一历史性时刻。

黑河口岸是我国一类口岸，与俄罗斯布拉戈维申斯克市隔界江黑龙江相望，黑河市被称为“中俄双子城”。随着我国不断扩大对外开放，两地间的人文、贸易往来愈加活跃。但长期以来，中俄两国跨境基础设施建设相对滞后，通道不畅始终是困扰双边贸易加速发展的瓶颈之一。

1988年，两国提议在黑河—布拉戈维申斯克间修建公路桥。2015年9月，两国交通运输部门签署了《〈建桥协定〉修订议定书》。2016年12月，黑龙江大桥正式开工建设。

黑龙江大桥全长1284米、宽14.5米，主航道跨径147米。路线全长19.9公里，中方6.5公里、俄方13.4公里，标准为二级公路。全线建设在高寒地区，开工建设以来，两国大桥建设者携手并肩奋战，战胜了冬季零下40多摄氏度的严寒和2018年黑龙江超警戒洪水。

中俄黑龙江大桥合资公司总经理黄云涌介绍，为了保障大桥建设质量，保证钢材的使用力学性能，上部钢梁材料采用中国生产的Q420F级耐候钢，可耐零下60摄氏度的极寒天气。同时，大桥使用了6万套耐候钢螺栓用于钢梁连接。

黑龙江大桥是我国高纬度寒冷地区的首座钢混叠合梁矮塔斜拉桥，在设计与建造中体现了“绿色理念”。在江面上进行大土方量的施工建设，难免影响水体生态系统。黄云涌介绍，为把影响减到最小，大桥建设方专门购买了鱼苗，投放到上游。每到鱼类产卵期，环保部门就会严格监测水质和鱼类资源生存状况，若发现问题，随时调整施工方案甚至设计方案。另外，为防止对黑龙江水质造成污染，施工期间大桥上所有积水都通过管道排到地面净水池，净化后再排放。

为解决大桥建设资金问题，中俄两国地方政府成立合资公司，开创性提出“共贷共建、同步实施、统一运营、收费还贷”的跨境基础设施建设新模式。大桥建设期间，双方互派人员合署办公，在联合工作组框架下，建立“密切沟通、信息共享”的工作机制，共同推进大桥建设。

黑龙江当代中俄区域经济研究院院长宋魁说，去年中俄双边贸易额历史性突破1000亿美元，黑龙江大桥建成后，将进一步加强我国东北地区和俄远东地区的经贸合作，还将带动我国对俄投资，有力促进互联互通，便利双方经贸和人员往来，丰富中俄全面战略协作伙伴关系内涵。

目前，黑龙江大桥项目整体累计完成投资19.2亿元，占总投资77.7%，预计2019年底交工验收。（新华社记者王建）

5月31日拍摄的中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥合龙现场（无人机拍摄）。新华社记者 王建 摄

5月31日拍摄的中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥。新华社记者 王建 摄

5月31日，中俄双方建设者将螺栓安装到合龙块上。新华社记者 王建 摄

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)