墨西哥官员谴责美国用关税手段解决移民问题

墨西哥经济部副部长卢斯·玛丽亚·德拉莫拉3日表示，美国不应把关税作为解决移民问题的手段。目前墨西哥政府已有方案应对美国对墨加征关税举措。
德拉莫拉当天在墨西哥首都墨西哥城出席一场投资合作交流会。她在会后接受媒体采访时表示，贸易是世界经济发展的引擎，加征关税将减缓全球贸易增速，导致多输局面。
德拉莫拉表示，美国一味实行单边主义和贸易保护主义，这并非解决世界性问题的方式。墨方已在移民问题上做出很多努力，如果美方希望墨方做出更多努力，则需双方坐下来对话和谈判。
德拉莫拉表示，墨西哥不愿墨美两国间发起贸易战，主张分开讨论移民和贸易议程。目前，墨西哥正评估备选方案，如利用世界贸易组织相关机制、发展多元化贸易等，以应对美国加征关税举措可能带来的影响。
美国总统特朗普5月30日宣布，美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。（记者吴昊）
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