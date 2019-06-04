中国赴黎巴嫩维和部队慰问当地学校

中国第18批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队官兵3日带着独具中国特色的礼物，来到驻地附近的莫桑中心学校进行慰问，开展文化交流活动。

见到中国维和官兵，孩子们纷纷热情地上前打招呼，有的还敬起了中国军礼。随后，维和官兵走上舞台表演中国武术，行云流水的动作和刚劲有力的招式博得台下阵阵喝彩。

在活动中，该分队队长高朝宁向学校赠送了书法作品《中黎友谊长存》。看到师生们对中国书法表现出浓厚兴趣，维和官兵随即摆上笔墨纸砚，现场教学生们写自己的中文名字。正在学习中国书法的学生泰拉在维和官兵手把手地指导下写下“高考加油”四字，为万里之外的中国莘莘学子助力。

互动交流结束后，维和官兵向学校捐赠了书包、水彩笔、足球等200余件文体用品，以及皮影贴画、剪纸贴画、中国结、毛笔、折扇等百余件小礼品。

莫桑中心学校校长阿里·谢拉夫·丁说：“感谢中国维和军人始终惦记着我们，你们每一次到来都给孩子们带来了温暖。”

据悉，中国第18批赴黎维和部队官兵今年5月底抵达任务区后，迅速展开部署，除进行排雷排爆训练、应急防卫演练、工程建筑施工外，还主动开展人道主义救援、文化交流等活动。（孙帅 牛彦澧）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)