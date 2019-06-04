欧洲议会选举“余震”波及多国

由于在欧洲议会选举中受到重挫，德国社民党和法国共和党的党魁2日均宣布辞职。此前，希腊总理也因同样原因宣布将提前举行希腊议会选举。欧洲议会选举结果给欧盟各国政局带来的震动效果正在逐步显现。

德国：政局将面临变数

德国社民党主席安德烈娅·纳勒斯2日发表声明，宣布将于3日和4日分别卸任社民党主席和社民党联邦议院党团主席职务。

纳勒斯辞职的直接原因是社民党近期在欧洲议会选举和德国不来梅州议会选举中失利。该党在欧洲议会选举中获得15.8%的选票，与2014年得票率相比下降超过10个百分点；在不来梅州议会选举中获得24.9%的选票，与上届选举相比下降约8个百分点，失去不来梅州第一大党地位。

从更长时间跨度来看，社民党近年来民意支持率持续走低，在去年的黑森州、巴伐利亚州议会选举中得票率也均下滑超过10个百分点。

德国波恩大学教授辜学武认为，社民党自2005年以来3次与德国总理默克尔所在的联盟党组成“大联合”政府。执政过程中，社民党未能突出其中左翼的立场，执政理念逐渐与联盟党靠近。这使得不少求变的选民倒向执政理念更加鲜明的绿党。目前社民党内不少人主张，社民党应退出政府、革新党务、重塑形象。

德国媒体分析说，纳勒斯去职后，社民党高层面临重新洗牌，党内或将投票决定是否留在执政联盟中。如果社民党退出“大联合”政府，默克尔所在的联盟党将不得不寻求与绿党和自由民主党组阁，或者提前举行联邦议院选举，这将给德国政局带来不确定性。

法国：共和党日渐式微

同样因为欧洲议会选举失利而引咎辞职的还有法国右翼政党共和党主席洛朗·沃基耶。沃基耶2日在辞职声明中说：“（法国）右翼需要重建，我不会成为障碍。”

本次欧洲议会选举中，共和党仅获得8.48%的选票，远低于2014年20.41%的得票率，落后于勒庞领导的极右翼政党“国民联盟”、总统马克龙所属的执政党共和国前进党以及绿党，排名第四。这一成绩被法国媒体称为“溃败”。

共和党作为法国重要右翼政党和议会主要反对党，在法国政坛较有影响力。其前身人民运动联盟是前总统希拉克和萨科齐执政时期的执政党，2015年更名为共和党。自2012年萨科齐寻求连任总统失败后，该党陷入内斗，逐渐衰落。沃基耶2017年出任共和党主席，主张共和党走“真正的右翼路线”。沃基耶在此次欧洲议会选举中力推的共和党候选人弗朗索瓦·格扎维埃-贝拉米反对同性恋婚姻，主张堕胎有罪，这招致不少媒体的批评。

法国政治分析师卡米勒·朗拉德认为，共和党的生存空间受到“国民联盟”和共和国前进党挤压，选民期待共和党有“新主张、新反响，特别是一位新领袖”。

希腊：议会选举将提前

在本次欧洲议会选举中，希腊执政党激进左翼联盟也遭遇惨败，得票率落后反对党新民主党9.35个百分点。这一选举结果迫使总理齐普拉斯宣布，将提请总统帕夫洛普洛斯解散议会并于7月7日提前举行新一届议会选举。

新一届希腊议会选举原本应于今年10月举行。今年以来，反对党多次要求提前举行选举，但齐普拉斯始终表示将完成本届政府任期，并推出一系列减税惠民措施以争取民心。然而，从欧洲议会选举结果来看，希腊选民似乎对政府的新政策并不满意。

分析人士指出，齐普拉斯政府一直致力于重塑希腊经济，按照欧盟要求进行改革，采取紧缩措施。在其努力下，希腊去年8月退出了历时8年的国际救助计划，正式宣告债务危机结束，但经济复苏压力依然较大。一些民众认为齐普拉斯未能遵守上台之初的承诺，他们对政府的紧缩措施多有怨言，对改革进程也不甚满意。

舆论认为，如果希腊议会选举提前至7月7日举行，在这么短的时间内齐普拉斯很难扭转执政党支持率大幅落后的形势。而政局如果出现较大变动，有可能给希腊经济的复苏带来负面影响。希腊《每日报》评论说：“如果分裂占据主导地位，那么希腊过去十年来的许多牺牲将白费，希腊也将处于比危机前更糟糕的境地。”（新华社记者张远 徐永春 于帅帅）

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