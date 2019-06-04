中国并未限制向韩国人发放商务签证 韩媒报道不属实

人民网首尔6月4日电（记者马菲）《韩国亚细亚经济》4日报道称，中国驻韩国大使馆1日开始限制向韩国人发放商务签证，并提高了签证申请标准。中国驻韩国大使馆方面向记者表示，该报道为不实报道。
中国驻韩国大使馆相关负责人表示，使馆方面没有针对韩国人申请商务签证采取任何限制措施，商务签证的申请程序和所需材料是一贯的，与从前相比没有任何变化，韩国媒体报道不属实。
中国驻韩国大使馆表示，一些旅行社近期代办递交的签证申请存在严重的材料造假情况，涉嫌骗取中国签证。根据《中华人民共和国出境入境管理法》第二十一条规定，“对在申请签证过程中弄虚作假等情形，不予签发签证”。驻韩使馆已遵照中国有关法律和政策规定进行处理。现就申请中国签证的注意事项重申如下：
一、申请人须如实、详细、完整地填写签证申请表。委托他人代办时，也须由本人在签证申请表上签名。填写不实、漏填或字迹不清楚，都可能导致签证审批的延误，甚至被拒绝签证。
二、申请人须根据赴华主要事由申请相应种类签证，并提交真实无误的申请材料。任何不实、误导或不完整信息均可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国。
三、签证官员会根据个案情况，向申请人本人或中国境内有关部门、单位核实信息，必要时会要求申请人提供补充证明文件或接受面谈。
四、签证机关依据申请个案决定是否颁发签证、以及签证的种类、有效期、停留期限和入境次数，有权拒绝颁发签证或宣布已经签发的签证作废。
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