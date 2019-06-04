瑞典法院驳回检方要求逮捕阿桑奇的申请

6月3日，在瑞典乌普萨拉地区法院，瑞典检察署副署长埃娃-玛丽·佩尔松（左）出席新闻发布会。 新华社发（罗布·顺巴姆摄）

瑞典乌普萨拉地区法院3日驳回了瑞典检方要求在“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇缺席情况下逮捕他的申请。

乌普萨拉地区法院在当天发布的新闻公报中说，鉴于阿桑奇目前被监禁在英国，法院认为对其发出逮捕令并不适当。法院认为，检察官可以通过签发欧洲调查令继续对阿桑奇强奸罪指控进行初步调查。

对此，瑞典检察署副署长埃娃-玛丽·佩尔松表示，她完全尊重法院的判决。她在一份新闻公报中说，调查将继续，她将签发一份欧洲调查令对阿桑奇进行问询。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，这家网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击，引起轰动和争议。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2017年5月，由于认为“在可预见的未来”无法引渡阿桑奇，瑞典检方宣布撤销对其强奸罪指控的调查。

今年4月11日，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆被捕。5月1日，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他7年前违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。5月13日，瑞典检方宣布重启两年前撤销的对阿桑奇强奸罪指控的调查。5月20日，瑞典检方向乌普萨拉地区法院申请对阿桑奇发出逮捕令。（记者付一鸣）

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