加拿大暂时关闭驻委使馆 美要加方促马杜罗下台

加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰2日声明，鉴于委内瑞拉政府拒绝延长加拿大驻委外交人员的签证，加拿大驻委大使馆即日起暂时关闭。

弗里兰指认委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗领导的政府拒绝继续承认加方使馆人员的外交官身份。她说，加方外交官的签证将在本月底到期，加方“别无选择”，只能临时关闭驻委大使馆，这一决定“即刻生效”。

弗里兰说，加方正在评估马杜罗政府派驻加拿大外交官的地位。言下之意，加方可能针锋相对。

美国副总统迈克·彭斯上月30日访问加拿大，要求加方为促使马杜罗下台出力，帮忙遏制古巴对委内瑞拉局势的影响力。

弗里兰定于3日在美国纽约参加“利马集团”会议。“利马集团”由13个拉丁美洲国家和加拿大2017年在秘鲁首都利马创建，多数成员主张马杜罗下台，承认委内瑞拉反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多为“临时总统”，但反对武力干涉委内瑞拉，希望和平化解委内瑞拉政治危机。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不予承认，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、加拿大、欧洲和一些拉美国家承认。美国政府随后对委内瑞拉政府机构、官员和一些国有企业追加制裁。

加拿大通讯社报道，加拿大驻哥伦比亚大使馆将向在委内瑞拉的加拿大公民提供领事服务。另外，加拿大政府近几个月建议加拿大公民避免前往委内瑞拉。（王逸君）【新华社微特稿】

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