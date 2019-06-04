以色列“搞砸”议会选举 特朗普：不满意

美国总统唐纳德·特朗普2日对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡赢得议会选举后迟迟不能组阁、致9月重新选举的局面表达不满，指点以方要“理清头绪”。

内塔尼亚胡领导的执政党利库德集团及其右翼盟友在4月9日议会选举中以微弱优势获胜，却难以协调党派联盟内部利益，没有在5月29日法定期限内完成组阁，继而推动解散议会、定于9月17日重新选举。这一变化预期进一步拖延特朗普发布和推行中东和平新方案的步伐。

特朗普2日启程访问欧洲前在白宫举行记者会，表达不满：“以色列把选举全搞砸了。他们必须理清头绪。”

他说：“比比（内塔尼亚胡的昵称）已经选上，结果现在又得重选一遍？我们对这种情况不满意。”

特朗普2017年1月就任至今，内塔尼亚胡与他关系密切，双方协同对巴勒斯坦和伊朗采取强硬立场。其间，美国承认耶路撒冷为以色列首都并把美国使馆从特拉维夫迁往耶城，招致阿拉伯国家广泛抗议。

美国政府原本希望在以色列新一届政府组建后发布一份中东和平新方案、即特朗普口中所谓“世纪协议”，虽然方案具体内容没有发布，媒体披露的部分细节受到不少中东问题专家质疑。巴勒斯坦方面认定新方案严重偏袒以色列、剥夺巴方建国权利，因而强烈抵制。（沈敏）【新华社微特稿】

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