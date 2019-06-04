特朗普撺掇英国“硬脱欧” 被指想借此让美国公司获利

美国总统特朗普3日偕夫人及子女抵达英国，展开为期3天的国事访问。在英国脱欧正处于最激烈争议阶段，对这位在英国一直备受争议的“带头大哥”来访，英国警方立即进入“备战状态”，1万多名英国各地警察在伦敦集结，以防备反特朗普民众的游行抗议。不过，对于可能到来的抗议，特朗普显然并不在意。他在行前对英国内政频频放炮：不仅提出了自己心中的英国首相候任人选，还为“候任”首相提出了“脱欧方略”——拒绝向欧盟支付500亿美元的脱欧费，并退出脱欧谈判。他甚至称英国萨塞克斯公爵(哈里王子)夫人梅根“令人厌恶”。3日当天特朗普乘坐“空军一号”专机刚在伦敦着陆后，他就发推文大骂批评他的伦敦市长萨迪克·汗是“冰冷如石的失败者”。对此，就连美国《华盛顿邮报》也忍不住担忧称，“如果说现在英国像一个汽油桶，那么特朗普就是一根火柴”。

被特朗普点名批评的CNN也不示弱。“访英前夕，特朗普打破外交礼仪”，CNN2日以此为题称，特朗普从不会在敏感的政治和外交事件中考虑东道主的感受。在特朗普的词典里，没有“遵循外交礼节”这个词。特朗普日前冒着侮辱英国王室、干涉别国内政的风险，插手英国保守党首相之争，甚至批评萨塞克斯公爵夫人梅根“令人厌恶”。报道称，特朗普在对美国最铁的盟友英国访问前以自己的经典风格为此次访问做“热身”。他在英国本来就不受欢迎，最新的言行将让他更不招人待见，同时让他“难以预测的破坏者”名声在全球进一步扩散。

特朗普在访英前连续接受了多家英国媒体采访。他在接受采访时批评即将下台的英国首相特雷莎·梅的脱欧策略“太软弱”。虽然脱欧完全是英国挑起的，但特朗普称是“欧盟的错误令英国蒙受大量金钱损失和伤害”，因此下任英国首相应拒绝向欧盟支付390多亿英镑(约合500亿美元)的“分手费”。他称，“如果是我，我不会付的。倘若无法达成心目中理想的协议，无法达成公平的协议，那就起身走人”。特朗普还称，英国“必须在10月31日截止期之前脱欧”，如果磋商不尽如人意，就应“硬脱欧”。特朗普宣称，一旦英国无协议脱欧，他将立刻推动与英国达成自由贸易协议，以弥补英国在对欧盟贸易中的损失。

特朗普在采访中还对英国保守党内首相争夺指手画脚。他称，“我认为(英国前外交大臣)约翰逊非常胜任(首相一职)”。特朗普还建议英国让脱欧党领导人奈杰尔·法拉奇参与脱欧谈判。他称：“我喜欢奈杰尔。他很聪明。”他称在英国期间可能会找时间跟约翰逊和法拉奇见面。此外，对于英国哈里王子的妻子梅根婚前曾公开批评其“厌恶女性”，特朗普则称“我以前还不知道她那么令人厌恶”。

CNN称，特朗普访英正值英国遭遇自二战以来最严重的危机，脱欧进程有将英国撕裂的危险。特朗普行前大放厥词，是希望利用此次访问从东道国身上榨取战略优势。特朗普的话是在对英国发出强烈暗示：英美“特殊关系”要想在特朗普时代结出果实，英国就必须在关键议题上更加紧密跟随美国，他毫不掩饰自己希望英国切断与欧盟关系的企图。

英国舆论认为，特朗普希望英国尽快硬脱欧，是企图让英国不再实行欧盟严格的监管标准，从而让美国公司获利。《卫报》3日引述美国驻英国大使伍迪的话称，英国脱欧后，美英的贸易协议应允许美国农产品进入英国市场，并让美国公司进入到英国国家医疗服务体系(NHS)，引起英国民众极大担忧。

特朗普一直把欧盟视为眼中钉。他曾称：“我认为欧盟是一个敌人，尤其在贸易领域。”“欧盟的成立就是为了占美国的便宜”。法国总统马克龙访美时，特朗普也曾称，“你们为何不脱离欧盟呢？”如果法国退出欧盟，美国可与法国签订更优惠的自贸协定。（孙微 郑璇 陈一）

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