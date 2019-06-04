联合国举行世界自行车日活动

联合国3日在纽约总部举行世界自行车日活动。

第73届联大主席埃斯皮诺萨在活动上致辞说，使用自行车在减少交通排放和交通死亡、解决肥胖和疾病等问题方面发挥着巨大和重要作用。

埃斯皮诺萨呼吁国际社会将自行车整合到城乡规划和基础设施设计之中，考虑提供补贴以推动自行车的使用，并加大投入以宣传使用自行车的好处。

联合国秘书长发言人迪雅里克当天在记者会上表示，自行车是一种简单、可靠、清洁、环保的交通工具。设立世界自行车日传达了促进可持续消费和生产的信息，并对应对气候问题有着积极影响。

2018年4月，第72届联合国大会通过决议，将每年的6月3日设为世界自行车日，以此在全世界范围推广自行车，营造自行车文化。（记者林远）

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