阿拉伯国家分别于4日和5日开始过开斋节

人民网讯 伊斯兰教历的斋月先后结束，阿拉伯国家和一些伊斯兰国家分别于4日和5日开始过开斋节。

据阿联酋《宣言报》报道，伊斯兰教历的九月是斋月，斋月结束就开始过开斋节。沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林、也门、伊拉克（逊尼派）、黎巴嫩（逊尼派）、吉布提、索马里、科摩罗等广大阿拉伯国家先后宣布，公历6月3日是伊斯兰教历9月最后一天，4日开始过开斋节。阿曼也宣布4日为开斋节第一天，全国放假到周五。

据半岛电视台报道，另外一些阿拉伯国家，如叙利亚、巴勒斯坦、约旦和位于非洲的埃及、突尼斯、利比亚和苏丹宣布斋月最后一天是公历6月4日，5日为开斋节第一天。报道还称，一些伊斯兰国家也宣布了开斋节时间，马来西亚、印尼、伊朗宣布5日为开斋节第一天，而土耳其则宣布4日开始过开斋节。

据报道，伊斯兰教历斋月结束取决于对新月的观测，观测到新月，第二天进入伊斯兰教历10月，即开斋节第一天。由于各个国家看到新月的时间不一，伊斯兰国家开始过开斋节也不会在同一天。（安国章）

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