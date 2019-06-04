2019年中国品牌商品（中东欧）展在布达佩斯开幕

人民网布达佩斯6月3日电（记者于洋） 由中华人民共和国商务部主办的2019年中国品牌商品（中东欧）展暨2019孔子家乡山东文化贸易（中东欧）展览会于6月3日至5日在匈牙利布达佩斯中欧商贸物流合作园区的中国商品交易展示中心隆重开幕。中国驻匈牙利大使段洁龙和匈牙利财政部国务秘书贡多什·尤迪特、匈牙利总理首席顾问苏茨·盖扎、匈牙利创新及科技部国务秘书莫邵茨·拉斯洛等中外嘉宾参加了品牌展的开幕式。

为期三天的中国品牌商品（中东欧）展参展吸引了来自中国14个省市的企业参展。参展企业行业类别涵盖了综合性工业、文化贸易、出口贸易为主的三大板块，涉及15个行业。本次展会参展企业共有329家，展位数量达到375个。此外，还有来自匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚、斯洛文尼亚、罗马尼亚、塞尔维亚等10个国家的60多家企业组成的中东欧展区。来自中国和中东欧的品牌企业与专业采购商在展会期间对接洽谈、共寻商机。

此次展会旨在继续贯彻落实“一带一路”倡议，深化中国与中东欧国家经贸合作，进一步发挥中国在匈牙利设立的中欧商贸物流合作园区平台作用，提升中国品牌商品及服务贸易产品在中东欧国家的影响力，推动中国与中东欧国家“17+1”合作机制，充分利用国家级“中国品牌产品（中东欧）展会”这张国际名片，为双边贸易与经济发展搭建良好合作平台，成为中国与中东欧企业纵深发展的桥梁。

中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江介绍说，作为中国品牌商品（中东欧）展的协办方之一，中欧商贸物流合作园区是经政府考核确认的首家国家级商贸物流型境外经贸合作园区。园区在巩固欧盟传统市场、开拓中东欧新兴市场的同时，还致力于打造中国产品整体形象，同时兼顾投资促进和进出口拓展，形成一个在欧洲中心以展示销售中国产品，以招商引资和促进中国出口产品欧洲本地化为目的的综合性服务平台。

中国品牌商品（中东欧）展已被列入2019年商务部境外非商业性投资和贸易办展项目，是我国在中东欧地区举办的国家级综合型工业展会。随着“一带一路”建设全面推进，中国与中东欧国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通不断深化，匈牙利作为“一带一路”中东欧区域的核心国家，是中国企业乘“一带一路”东风进军中东欧的最佳落脚点之一。

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