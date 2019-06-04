波音遭供应商“拖后腿” 737机翼部件有制造缺陷

美国联邦航空局和波音公司2日分别证实，一种机翼部件有制造缺陷，可能导致全球合计312架波音737 NG和MAX系列客机出现问题，敦促各航空运营商自行检查各自飞机并及时更换问题部件。

因两起致命空难，美国等全球多个国家和地区已停飞以至禁飞波音737 MAX客机。问题零部件事件恐让波音信誉再遭质疑。

【联手促自查】

美国联邦航空局2日发表声明，说这一航空监管机构的“认证管理办公室”与波音公司调查后判定，一家“次级供应商”生产的至多148个部件有缺陷，可能影响全球133架波音737 NG和179架737 MAX客机；美国范围内受影响的客机数量分别是32架和33架。

声明说，这一名为“前缘缝翼导轨”的部件因制造过程不当，可能在强度和耐用性方面无法完全达标，容易出现过早失效或开裂等情况。即便完全失效，前缘缝翼导轨不会对飞机造成损伤，但存在飞行中损伤飞机的风险。

联邦航空局将发布适航指令，要求受波及的航空运营商10天内完成问题部件更换；同时提醒各国民航管理部门注意这一情况并采取必要行动。

波音公司同一天发布服务公告，承认一家供应商生产的一组特定批号的前缘缝翼导轨可能不合格，已建议运营商检查并及时更换特定737客机上的相关装配件。

波音已找出最有可能受影响的21架737 NG和20架737 MAX客机，建议运营商对另外112架NG和159架MAX作额外检查。波音说，正为客户准备更换用的部件，更换作业预期需要耗时一至两天。

【次级供应商】

前缘缝翼安装在机翼前端、可沿导轨伸展，以提供升力，在飞机起飞和着陆时发挥重要作用。

一名要求不公开身份的航空业专家告诉法新社记者，前缘缝翼导轨是“关键装置”，如果前缘缝翼无法对称延展，可能导致飞机两侧升力不均，在起飞和着陆时“尤其危险”。

联邦航空局和波音没有“点名”问题前缘缝翼导轨的供应商。不过，波音经由电子邮件向彭博社记者披露，问题部件由美国势必锐航空系统公司的一家供应商生产。势必锐总部位于美国堪萨斯州威奇托，是全球最大的一级航空结构制造商。

【难免新疑问】

印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司各一架737 MAX 8型客机去年10月和今年3月先后坠毁，合计致346人丧生。

两起空难让波音成本增加、被迫减产并停止回购股份。按照法新社的说法，先前被视作国际航空业“黄金标杆”的美国联邦航空局因为涉嫌对波音客机的认证疏漏而信誉受损。

另据美国消费者新闻与商业频道网站报道，更换问题部件可能让部分航空运营商在暑期旅游旺季更加捉襟见肘。受737 MAX停飞波及，运营商不得不取消数以千计8月底以前的航班。

空难暴露的737 MAX客机自动防失速系统问题以及时隔1年多才披露一种安全警示灯故障招致不少飞行员不满。美国联合飞行员协会发言人丹尼斯·塔耶尔说，希望波音澄清何时、如何发现前缘缝翼导轨缺陷以及何时向联邦航空局通报。

波音上月宣布完成737 MAX软件更新及相应的模拟机测试和工程验证飞行，正为最终复飞认证做准备。但在联邦航空局代理局长丹尼尔·埃尔韦尔看来，他最不想做的就是“为取消停飞令设置日期”。

阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克告诉媒体记者，由于其他航空监管机构将复核美方的飞行安全许可，波音737 MAX复飞可能需半年。如果“圣诞节前”能复飞，他“会感到惊讶”。（海洋）（新华社专特稿）

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