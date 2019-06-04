美报告说保护主义推升2020年底前美经济衰退几率

美国全国商业经济协会3日发布调查报告，显示许多经济师预期，美国经济2020年底以前出现衰退的可能性几乎翻倍，主要缘于美国政府的贸易保护主义政策。

这份季度调查报告5月前半月完成，美国主要企业和大学的53名经济师作答。报告显示，美国2019年经济增长预期放缓，经济衰退可能性为15%；2020年底以前经济衰退的可能性达60%。

在上一季度调查报告中，经济师们预期美国经济2020年底前衰退的可能性是35%。

报告预测，美国国内生产总值(GDP)增速将从2018年的2.9%跌至2019年的2.6%，2020年降至2.1%。

接近90%的调查对象说，美国政府现在奉行的贸易政策促使他们降低经济增长预期。法新社报道，美方贸易政策让美方与全球几乎所有主要贸易伙伴发生摩擦。

报告主要作者之一、牛津经济咨询社美国经济学家格雷戈里·达科说，对大多数调查对象而言，贸易保护主义是阻碍美国经济增长的主要原因，其次是金融市场压力和全球经济下滑。

达科说：“近期内，（美国）经济衰退风险预期较低；但（衰退风险）在2020年急剧增加。”

美国有线电视新闻网报道，全国商业经济协会报告通常是美国商业界预测经济走向的“晴雨表”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)