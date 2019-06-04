蓬佩奥称愿与伊朗对话 伊朗：美方的“文字游戏”

美国国务卿迈克·蓬佩奥2日说，美方愿意“不预设条件”与伊朗对话，但美方促使伊方“改变行为方式的努力”不会停止。

伊方迅速回应，不会理会美方的“文字游戏”。

【“一直想对话”】

蓬佩奥当天在瑞士小城贝林佐纳会晤瑞士联邦委员会委员兼外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯，讨论伊朗局势。美国与伊朗没有建立外交关系，瑞士代理美方在伊朗的利益。

蓬佩奥在会晤后出席联合记者会。记者问及如何看待伊朗总统哈桑·鲁哈尼前一天说愿在美国展现“尊重”后与美方对话，蓬佩奥回答：“我们愿意在不设前提条件的情况下对话。我们准备坐下来。”

按照蓬佩奥的说法，美国总统唐纳德·特朗普向来主张与伊方对话，只要伊方“愿意表现得像正常国家”。

只是，他同时说，美方不会停止对伊方施压，“彻底转变”伊朗“恶意行为”的努力将继续。

特朗普去年7月30日说，愿意“不设前提条件”与鲁哈尼会面，可以在“任何时候”。鲁哈尼当时回应，伊方一贯支持以外交途径和对话方式解决问题；若要与伊方谈判，美方应显现诚意。

鲁哈尼6月1日说，如果美方展现“尊重”，伊方可能同意对话；德黑兰不会迫于压力而对话。

【谁迈第一步？】

就蓬佩奥的言论，鲁哈尼迅速回应，说“离开谈判桌、破坏协议”的国家理应“转变为正常国家”。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁。美方希望借助极限施压迫使伊朗与美国重新谈判伊核协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引鲁哈尼的话报道，美方就对话是否预设“前提条件”以及是否与伊方“开战”的说法反复变化。路透社报道，鲁哈尼暗示伊方“实力”促使美方立场软化。

鲁哈尼说，“当前局势下”，伊方“除了抵抗别无他法”；“除非敌人意识到他们选择了错误的道路，否则我们不会坐下来谈判”。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维2日晚些时候告诉媒体记者，伊方不会理睬美方“文字游戏”。

路透社报道，美国和伊朗近期就能否对话所作表述中有一点一致，就是要求对方“迈出第一步”。

【“谈判技巧错”】

同样在2日，美国广播公司播出对伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫的专访，后者说特朗普从商时积累的谈判经验不适用于外交对话。

扎里夫说，持续施压“在房地市场可能有用，但是与伊朗打交道不管用”，伊方在承受压力的情况下“不太可能”响应特朗普的喊话、与美方对话。

特朗普5月27日访问日本期间谈及美方与伊方对话的可能性，说“如果他们想谈，我可以（谈）”，但他坚称伊方应改变“行为方式”。

美联社报道，美伊关系持续紧张，让欧洲和中东国家忧心，担心美伊双方“误判”。瑞士联邦委员会委员兼外交部长卡西斯在联合记者会上说，瑞士希望紧张局势不要加剧，以至爆发冲突。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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