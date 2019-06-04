蓬佩奥对“世纪协议”不太乐观 内容偏向以色列

美国国务卿迈克·蓬佩奥显得对总统唐纳德·特朗普推动的巴以和平“世纪协议”前景不太乐观，承认“可能只有以色列人喜欢它”。

蓬佩奥5月28日在美国主要犹太人组织主席会议发表讲话，《华盛顿邮报》获得讲话录音，2日披露内容并采访多名与会者。

【不“幻想”】

“它（协议）可能会遭拒绝，”他说，“最终，人们可能会说：‘它没有什么新意，对我来说行不通。好的方面和坏的方面二八开，我不接受。’”

“我们不幻想，我们一拿出这份东西，大家就会说：‘告诉我们在哪里举行签字仪式。’它的作用不是那样。”

特朗普责成他的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳和前任律师、总统国际谈判特别代表律师贾森·格林布拉特制定巴以和平方案，把它称作“世纪协议”。

只是，特朗普2017年1月就任总统，美国与巴勒斯坦的关系随后急剧倒退。美方承认耶路撒冷是以色列首都并把大使馆搬迁到那里，关闭巴勒斯坦解放组织驻美国办事处，切断对巴勒斯坦资金援助；巴方不再承认美方具备调解巴以关系的资格。

美方至今没有发布“世纪协议”的内容。蓬佩奥不主持制定这一方案，但他“相信自己看过全部细节”。

【显“偏向”】

《华盛顿邮报》报道，蓬佩奥在讲话中承认一个普遍观点，即所谓“世纪协议”偏向以色列。他说：“我理解人们为什么会认为只有以色列人喜欢这一协议。”

就美方能否化解巴以矛盾，蓬佩奥显得底气不足，说“不能确保我们会是解铃人”，“我希望各方都能以严肃态度参与”。

他说，国务院已经“大量考虑”预案，以备这一方案“得不到支持”。如果以色列吞并约旦河西岸地区犹太人定居点，美方将考虑“最佳方案，以取得对美国和以色列最有利的结果”。

两名不愿公开身份的与会者说，蓬佩奥讲话给他们的印象是，他对“世纪协议”前景不乐观。其中一名与会者说：“他对这一进程能取得成功完全没有信心。”

【吐“真言”】

美国智库威尔逊中心中东问题专家阿伦·戴维·米勒说，这是他迄今获知对“世纪协议”“最具内幕性和真实的评估”。

米勒说：“人们认为，且可能是实际情况，即这一方案严重偏袒以色列。蓬佩奥直言不讳承认这一点，让人惊讶。”

巴勒斯坦和阿拉伯国家联盟已经表明立场，反对所谓“世纪协议”，坚持“两国方案”，即建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

就美方的“世纪协议”，埃及总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西2日说：“埃及不会接受巴勒斯坦人民不愿接受的任何事。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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