德国社民党主席辞职 默克尔政府面临解体风险

德国社会民主党主席安德烈娅·纳勒斯频遭党内质疑，2日宣布将辞去党主席和联邦议院社民党党团领袖的职务。

社民党上月底在欧洲议会选举和国内地方选举中表现惨淡，本月民意调查显示这一德国最老牌政党的支持率跌至历史新低。

【失去党内支持】

纳勒斯2日在声明中说，“联邦议院社民党党团内部讨论以及党内反馈意见表明，我不再有履行职责所需的必要支持”，因而决定辞任党主席和党团领袖。

纳勒斯打算3日卸任社民党主席，4日卸任联邦议院社民党党团领袖，以便有序交接职务。

在5月26日欧洲议会选举中，德国社民党仅获16席，得票率比5年前上届选举降低11.5个百分点，失去欧洲议会中德国“第二大党”的地位，由赢得20席的绿党赶超。同一天，在德国北部不来梅州议会选举中，社民党遭遇73年来在这个地区的第一次败选。

社民党部分人士将上述两项败绩归咎于纳勒斯决定让社民党留在总理安格拉·默克尔领导的“大联盟”政府中。

社民党内激进左翼阵营和青年团成员主张保持这一传统中左翼大党的特色，以议会“第一大反对党”的立场着眼于下届议会选举，而不是留在执政联盟内充当中右翼联盟党的“追随者”。

【退出执政联盟？】

纳勒斯辞职后，社民党退出执政联盟的可能性上升，默克尔政府面临解体风险。

一旦社民党退出执政联盟，默克尔政府将沦为“议会少数派”，触发两种可能情况：提前举行议会选举，或者联盟党另寻盟友、组建新的多数派政府。

暂时不清楚谁会继任社民党主席以及议会党团领袖。德国《星期日世界报》记者曾询问社民党前任党主席马丁·舒尔茨是否有意再度出山，对方拒绝正面回答。

舒尔茨受选举败绩累及声望，在与联盟党联合组阁的决策过程中因为立场反复而受到诟病，2018年2月辞任党主席。纳勒斯同年4月当选党主席，接替舒尔茨。

社民党作为德国最老牌政党，注册党员超过46万。第二次世界大战结束后，社民党多次执政，包括与默克尔的联盟党（即基督教民主联盟及其姊妹党基督教社会联盟）组成“大联盟”政府。

但是，近年全国和地方选举中，社民党成绩一路下滑，2017年9月联邦议院选举中得票率创最低纪录。本月1日一项民调显示，社民党支持率跌至历史新低，而在野党绿党甚至赶超默克尔的联盟党，支持率跃升为第一。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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