印度多地气温突破50摄氏度 居民面临缺水和中暑

印度北部连日酷热难耐，部分地区1日最高气温突破50摄氏度，居民面临用水短缺、中暑激增等问题，政府已经收到多起高温中暑致死的病例报告。
气象部门数据显示，拉贾斯坦邦气温居高不下，多座城市最高气温飙至47摄氏度以上，其中位于沙漠地带的久鲁市1日最高气温达到50.6摄氏度。
法新社报道，印度有气象记录以来的最高气温是51摄氏度，2016年5月出现在拉贾斯坦邦珀洛迪。
印度气象局说，拉贾斯坦邦、马哈拉施特拉邦、中央邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦、北方邦等地遭遇严酷高温，可能会持续一个星期。
喜马偕尔邦向来获称“避暑胜地”，但乌纳市气温高达44.9摄氏度。
印度首都新德里最高气温超过46摄氏度，地方政府部门发布红色高温预警，提醒居民尽量减少外出。
值得担忧的是，与罕见高温同时，印度多个地区河流和湖泊水位下降，居民用水日益短缺。
马哈拉施特拉邦比德是干旱重灾区之一，当地农民拉杰什·钱德拉坎特说：“水库、湖泊和河流干涸，我们只好用水箱从相邻村庄运水。农民们每三天才能给牲口饮一次水。”
《印度斯坦时报》报道，比德不少居民不再洗澡、洗衣服，尽可能节省用水。
印度理工学院专家上月警告，印度今年超过40%的地区面临干旱。
气象专家介绍，过去10年间，印度次大陆的降雨模式出现显著变化，旱灾、洪灾和暴风雨频繁。
印度往年靠季风带来降雨，但是今年季风迟了一周，预期6月6日抵达印度南端。据印度斯基梅特气象服务公司预测，全国今年降雨将少于往年平均水平。（杨舒怡）（新华社专特稿）
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