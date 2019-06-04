伊朗警告海湾冲突恐推高油价 每桶或100美元以上

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊的一名军事顾问2日警告，如果美国和伊朗在海湾爆发冲突，国际原油价格将大幅上涨，令西方“难以承受”。

伊朗官员叶海亚·拉希姆·萨法维告诉法尔斯通讯社：“波斯湾打响的第一枪将把油价推高到每桶100美元以上，欧洲、美国及其盟友如日本和韩国都将难以承受。”

萨法维向美国隔空喊话：“美国人明白，他们（在中东部署）的军队在伊朗导弹射程内，美国和其他国家在波斯湾部署的海军在伊朗伊斯兰革命卫队的地对海导弹射程内。”

美国与伊朗紧张关系近来持续升级。美国上月初向中东派出航空母舰打击群、轰炸机特遣队、两栖舰群和“爱国者”防空导弹系统。美国总统唐纳德·特朗普5月24日宣布，美国将向中东增兵大约1500人。多家媒体先前报道，五角大楼向白宫递交向中东地区增兵方案，打算增派至多1万人，强化对伊朗“潜在威胁”的防御。只是，美方一直没有说明伊朗“潜在威胁”的详细情况。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁。特朗普政府希望以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判伊核协议，限制伊朗的武器项目和地区活动。

伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里2日重申，伊朗的导弹项目“不容谈判”。他说：“事关国防能力，伊朗一丁点儿都不会让步。”

伊朗最高领袖哈梅内伊5月29日发表讲话，重申伊朗不会与美国谈判，认为谈判毫无意义，且有损伊朗利益。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼本月1日说，伊朗不会屈服于美方压力而谈判，但如果美方“表示尊重”，伊朗可能愿意对话。他说：“如果另一方（美国）不是发号施令，而是恭敬地坐到谈判桌前，遵守国际规则，我们愿意谈。”

路透社报道，鲁哈尼先前暗示，伊朗与美国谈判的条件是：美方取消制裁。

除恢复原有制裁以外，美国对伊朗追加一系列封锁和限制措施。今年4月，美国把伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”、宣布将停止8个伊朗原油进口方的制裁豁免，以截断伊朗财政收入来源；5月3日，美国不再续期针对伊朗核设施的部分制裁豁免，以强化对伊朗核活动的限制。（王宏彬）（新华社专特稿）

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