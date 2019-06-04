第20届中国海创周海外季推介会在东京举行

第20届中国海创周海外季推介会东京站活动与会者合影。

人民网东京6月3日电（记者刘军国）第20届中国海创周海外季推介会3日在东京举行。中国驻日本大使馆公使衔参赞夏鸣九，大连市委常委、大连高新区和生态科技创新城党工委书记、管委会主任曾波，在日中国科学技术者联盟会长杨克俭等约80人出席。

夏鸣九在致辞中指出，祖国的事业呼唤着海外人才，海外人才需要中国的舞台。回顾历史，中国始终高度重视发挥海外人才的力量，推动营造以人为本的创新创业生态，为海外人才提供干事创业的舞台，涌现出一批杰出的企业家。同样，在中国创新创业历程中，海外人才也做出重大贡献，在信息技术、空间技术、生命科学、新能源、新材料等高新技术领域都可以看到海外人才的奋战身影。近年来，海外留学的归国人才数量不断上升。据统计，全国留学人员创业园近400家，入园企业2.3万家，90000多名留学人员回国创业，越来越多海归学子和海外人才在中华大地创新创业中找到事业归宿，实现人生理想。中国海创周是推动海外学子归国创业的重要的国家级平台。希望海外学子把强国之志、抱国之心，融入中华民族伟大复兴的奋斗之中，无悔于青春，无愧于使命。

曾波表示，中国海创周今年将迎来第20届活动。多年来，中国海创周以服务海外学子归国创业为己任，持续汇聚全球创新资源，取得了令人瞩目的经济和社会效益，在国内国外带来深刻而又广泛的影响。2014年起，中国海创周陆续在美国、英国、加拿大等地设立5个海外联络站，将项目路演前置到大洋彼岸，将落地服务呈送至学子面前。今天，我们即将见证中国海创周第6个海外联络站的设立——东京站。联络站的搭建，就是为了进一步服务在日本的学子融入祖国发展，进一步促进中日友好合作交流。

杨克俭称，大连市既是我国著名的计划单列市、我国重要的港口城市，又是我国东北地区经济发展的引擎。大连市山清水秀，人杰地灵，这些年大连市经济科技蓬勃发展，我们旅日学子愿意竭尽所能为大连市的发展作出应有的贡献。（完）

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