日媒称安倍将见哈梅内伊 日方帮助缓和美伊关系

日本媒体2日援引政府人士的话报道，首相安倍晋三定于6月12日至14日对伊朗作国事访问，届时将会晤伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。
日本《每日新闻》以不愿公开姓名的官员为消息源报道，安倍这次出访有意帮助缓和美国与伊朗的紧张关系；他将先后会晤伊朗总统哈桑·鲁哈尼和最高领袖哈梅内伊。
按照这家媒体的说法，这将是日本首相与伊朗最高领袖首次会面。
如果成行，安倍将成为40年来访问伊朗的首名日本首相。日本首相上一次到访伊朗在1978年，时任首相是福田赳夫。
日本媒体5月在美国总统唐纳德·特朗普访日前报道，安倍考虑6月访问伊朗，将询问特朗普的意见，而后作决定。
特朗普5月25日至28日访问日本。法新社报道，访日期间，特朗普谈及美国与伊朗有谈判的可能性，似乎赞许安倍访问伊朗。特朗普说，知道安倍与伊朗领导人关系密切，“将看看会发生什么”。
哈梅内伊5月29日明确表示，伊朗不会与美国谈判，因为谈判毫无意义，且有损伊朗利益。
日本与伊朗关系一向友好。日本是伊朗原油的主要进口方之一。美国先前宣布停止包括日本在内的8个伊朗原油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口。
美国与伊朗紧张关系近期升级。美国5月初向中东派出航空母舰打击群、轰炸机特遣队、两栖舰群和“爱国者”防空导弹系统。特朗普5月24日宣布，美国将向中东增兵大约1500人。（王宏彬）【新华社微特稿】
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