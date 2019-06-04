东航开通青岛-巴黎、青岛-迪拜航线

2019年5月28日，东航山东分公司在青岛召开青岛至巴黎、青岛至迪拜航线开通新闻发布暨产品推介会，东航将于6月19日、6月29日分别开通青岛-巴黎、青岛-迪拜航线。这是东航山东分公司继开通青岛-旧金山航线以后，大力拓展山东地区国际市场，不断丰富和完善航线布局的又一力作。

青岛至巴黎航线，东航将使用空客A33E机型，航班号为MU797，每周一、三、五，12：00（北京时间）从青岛起飞，晚18:05（巴黎当地时间）抵达巴黎。巴黎至青岛，航班号为MU798, 每周一、三、五，20:05（巴黎当地时间）从巴黎起飞，次日12:55（北京时间）抵达青岛。首航日期是6月19日。

青岛至迪拜航线，东航将使用空客A33E机型，航班号为MU793，每周二、四、六，14：05（北京时间）从青岛起飞，晚19:55（迪拜当地时间）抵达迪拜。迪拜至青岛，航班号为MU794, 每周二、四、六，23:00（迪拜当地时间）从迪拜起飞，次日11:40（北京时间）抵达青岛。首航日期是6月29日。

巴黎、迪拜两条国际远程航线的开通，将进一步增强东航对欧洲以及中东地区航线的通达性与衔接性，对于整合客货资源、促进市场互动，发挥着积极的示范带动作用。将有效增进青岛与欧洲、中东等重要城市之间在经贸、旅游、文化及产学研方面的合作交流与发展，既是青岛国际化战略快速迈进的重要标志，也是积极发挥民航运输优势，助力青岛“宜居幸福创新型国际城市”建设发展的重要举措，加快区域性航空枢纽建设。

东航作为国有三大航空骨干企业，一直以来主动承担央企社会责任，积极响应“一带一路”建设。届时，旧金山、巴黎、迪拜三条长航线的同时运行，标志着东航山东分公司进一步加快在青岛乃至整个山东地区的发展步伐，加大对青岛新机场的运力投放，更好地服务于青岛乃至山东地区的旅客航空出行。

陈膺楠 郑景友 文 郑景友 摄

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)