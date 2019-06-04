让“二手货”出口助力贸易双赢（开放谈）

■中国将部分二手商品出口到有需求的国家和地区，同时进口国内缺乏的商品，有利于互通有无、互补不足，是互利共赢的理想选择，也是中国经济发展到一定阶段的必然要求

中国自5月起正式启动二手车出口工作，这是中国汽车产业出口史上的重大事件，同时也是中国出口结构发生新变化的一个缩影。未来，中国对外出口的商品除了原有的一手商品外，也会包含各种“二手货”，二手商品的出口将成为中国出口贸易中的重要组成部分。

扩大二手商品出口是中国与广大发展中国家互利共赢的必然选择。改革开放以来，经过40多年的高速发展，中国经济已经进入一个新阶段，正在从经济大国向经济强国转变，人民生活水平得到极大提高。在许多领域，物质生产的极大丰富，早已超出人们的基本需求，在此基础上，人们对各种商品品质性能的要求日益提高，不断更新换代，替换出大量闲置的二手商品。同时，世界上还有一些国家和地区，社会生产力发展不平衡或者相对落后，对于中国的二手商品仍有较大需求。中国将国内二手商品出口至有需求的国家地区，同时进口国内缺乏的商品，有利于互通有无、互补不足，是中国和广大发展中国家互利共赢的理想选择，也是中国经济发展到一定阶段的必然要求。

扩大二手商品出口是优化经济结构的有效手段。相比发达国家，中国二手商品市场的交易规模还比较小。以二手车市场为例，按照海外经验，二手车交易量一般是新车的2-3倍，而中国二手车交易量仅不到新车销量的一半。二手商品市场发展的滞后，导致二手商品交易不充分，一定程度上抑制了对新商品的需求。如果扩大二手商品的出口，则可以进一步消化这些旧的商品，从而释放人们对品质更好的新商品的需求，不仅增加了商品需求总量，还可以推动消费结构升级。

扩大二手商品出口是在当前复杂国际形势下，保持外贸稳定增长的重要举措。中国二手商品出口的潜在市场规模非常庞大，仅以二手车市场为例，2018年中国新车销量约2800万辆，如按发达国家二手车交易量是新车销量2-3倍、二手车出口是交易量10%以上测算，中国二手车出口的潜在市场容量可超过600万辆，对应市场规模可超过5000亿元，发展潜力很大。

扩大二手商品出口是全面深化改革和扩大对外开放的一部分，必然会面临许多困难和瓶颈。在相关工作推进过程中，需要注意以下几点：

一是制定完善的政策法规体系，推动二手商品出口健康有序发展；二是构建科学的质量标准和保障体系，保证出口二手商品的质量，维护国家海外形象和声誉；三是完善相关退税政策，保障出口企业利益，激发企业活力和积极性；四是简政放权，从实际出发，科学精简不必要的冗余流程，引导企业按规定发展出口业务，减少和杜绝地下二手商品出口交易；五是从部分地区试点开始，逐步推广。在试点过程中，积累经验，循序渐进；六是初期可采用政府牵头、企业联手的发展方式开拓二手商品海外市场，提升国际竞争力。

中国外贸发展已进入一个新的阶段，相信中国有能力构建更加科学、健全、稳定的外贸体系，与世界各国平等互利，共同发展。

（作者分别为对外经济贸易大学资本市场研究中心主任、资本市场研究中心研究员）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)