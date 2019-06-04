二手车开启“出海”之路

2019年中国·杭州国际汽车博览会有国内外60余个品牌参展，展品涉及新车、概念车、新能源车、改装车等汽车全产业链产品，其中品牌认证二手车是多方关注的内容，展会现场为消费者提供咨询和体验等服务。

施健学摄（人民视觉）

在浙江宁波舟山港梅山港区梅西滚装码头，一辆辆崭新的国产汽车正在装船运往马来西亚。当前中国汽车出口仍以新车为主，未来二手车出口有望进一步激活市场。

章勇涛摄（人民视觉）

在北京南四环边的花乡旧车交易市场，一辆辆二手车密密匝匝地停放着，其中既有陆虎、奔驰这样的高档车，也能偶尔看到普桑、富康等老车型。以前，这些车在交易后会进入北京或中国其他省份的车主手中，有的也可能最终报废。而现在，一个新的渠道出现了——近日，中国正式启动二手车出口，这些车中的一部分将行驶到其他国家的公路上去。

中国二手车出口的市场潜力有多大？对汽车产业将有哪些影响？目前还存在什么障碍？本报记者进行了采访。

“蛋糕”有多大

——目前中国市场二手车存量近1400万辆，整车出口业务基本为零

“这是我买的第四辆车了。”北京居民林女士在退休前给自己换了一辆进口小型车。她回忆，第一辆车是20多年前买的夏利，当时左邻右舍有私家车的还很少，后来转给亲戚开。之后，又陆续换了几款车，旧车直接进了交易市场。

到2018年，中国城镇每百户家庭私家车拥有量已超过40辆，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆。在农村，私家车也已不是什么新鲜事。人们购买新车，相应地，二手车源源不断地累积。据测算，中国二手车市场已接近1400万辆量级。

近年来，中国国内对二手车出口的呼声日渐高涨。去年全国两会期间，全国工商联提交了关于推动发展中国特色二手车出口贸易的提案，引起热议。随后，中国二手车出口国际论坛、中国二手车行业发展论坛相继举办。近期，商务部、公安部、海关总署联合下发《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》（以下简称《通知》），并明确了首批开展二手车出口业务的地区，包括北京、天津、上海、浙江（台州）、山东（济宁）、广东、四川（成都）、陕西（西安）、青岛、厦门等。二手车“出海”之路由此开启。

业内如何看待二手车出口？

广东好车控股有限公司董事长秦志威接受本报记者采访时表示，“二手车出口的确到了启动的时候。”

中国二手车流通率偏低。数据显示，目前二手车交易量仅占汽车保有量的5.7％，而美国为15.5％，日本为9.4％。秦志威分析，造成这一局面有两个原因：首先，此前各地对二手车实施限迁、限制车辆登记上牌数量、按号牌尾号限行等政策，影响了二手车的跨区域流通。其次，国家汽车环保标准不断提升，大量车辆更新换代。

整车出口业务长期以来基本为零。秦志威说：“日本每年出口二手车在130万辆左右，美国每年出口二手车83万辆左右，而我国目前二手车出口几乎为零。两组数据结合看，启动二手车出口，是打开汽车存量市场必须迈出的一步。”

根据中国汽车流通协会统计，2018年中国二手车交易量1382万辆，如果按发达国家二手车交易量是新车销量2倍、二手车出口是交易量10%以上测算，中国二手车出口发展潜力很大。

卖到哪里去

——发展中国家尤其是“一带一路”沿线国家和地区对二手车有稳定需求

二手车出口，卖到哪里去？

据了解，发展中国家二手车进口市场需求较大。

目前美国汽车市场饱和、日本市场稳定、欧洲市场成熟。发展中国家尤其是“一带一路”沿线国家和地区对二手车有稳定需求。这些区域千人汽车保有量较低、对高性价比二手车需求旺盛。商务部有关负责人也表示，开展二手车出口是深化“一带一路”合作、推动外贸高质量发展的重要途径。

具体来看，非洲2014年进口汽车总值高达480亿美元，但其中来自中国的汽车仅占2%，拥有较大开发空间。以地处“一带一路”沿线的尼日利亚为例，伴随着其快速的经济发展以及日益增长的中产需求，汽车销量已飙升至新高。当地的数据分析称，尼日利亚每年大约需要花费约80亿美元，进口约30万至40万辆汽车，且大多数进口车辆都是二手车。

东南亚市场毗邻中国，既有通关优势、运输成本优势，又有“中国—东盟博览会”现成的贸易通道和桥梁，所以东南亚市场对中国二手车也有需求。秦志威说：“东南亚地区，例如缅甸、柬埔寨等国家，目前没有自己的汽车生产企业，也没有合资企业，只能依靠进口。”预计2020年东南亚地区汽车销量将达600万辆，市场潜力不可小视。

俄罗斯二手车进口市场潜力也很大。2015年二手车市场规模约为300亿美元，二手车年进口约70万辆，二手车销量约为新车的3.8倍。

此外，全球约70%的国家为左舵汽车市场，与中国一致，这使中国汽车出口拥有天然的市场优势。

值得一提的是，中国大量二手车质量并不差。中国汽车工业协会秘书长助理徐海东接受本报记者采访时表示：“目前中国实施国六排放标准，公认是全球控制汽车污染物排放最严格的标准之一，车辆相对来说质量还是不错的，具有一定竞争力。”比如，国三排放标准的汽车，虽然在中国国内已经不能上路，但在一些国家，这些车辆可以合规行驶甚至高于其当地排放标准，再结合价格低廉的因素，可以说中国二手车仍然具有较大吸引力。

“出海”不简单

——既稳外贸又带动新车消费，但品牌知名度仍有待拓展，销售链要从头搭建

二手车出口，有何好处？

商务部有关负责人表示，二手车出口工作的启动是中国汽车产业出口史上具有里程碑意义的一件大事，具有重要而深远的意义。

促外贸稳增长。全国工商联汽车经销商商会会长李响分析，如果放开二手车出口，按照每年出口100万辆，均价60000元/辆计算，将实现600亿元出口额。同时，二手车出口贸易还将带动汽车零部件、维修服务出口，持续增加贸易总额。

扩大新车消费市场。2018年中国汽车市场自1990年以来首次出现负增长。乘用车全年批发累计2323.7万台，同比下降4.0％；全年零售2235.1万台，累计下降5.8％。徐海东介绍，根据中国汽车工业协会预测，2019年中国汽车市场将停止增长，预计全年汽车销量为2800万辆，与2018年持平。中国汽车业需要新的消费点。徐海东表示：“二手车出口给存量市场添了一个新出口，有助于减轻国内汽车保有量和国内市场的压力，同时盘活二手车流通，提升车辆更新换代速度，从而扩大新车消费市场，刺激国内市场相关需求。”

随着三部门正式启动二手车出口工作，以往的一些限制得到解除。秦志威说，《通知》出台后二手车出口企业无需经过生产企业授权即可出口，“现在是谁出口谁负责，二手车的售后质量责任落在了出口企业身上。”

然而，二手车出海之路也面临一些难点问题——

品牌认知度不高。徐海东说：“中国整个汽车行业发展仍处于初步阶段，中国汽车品牌走出去的时间较短，认知度较低，影响了二手车出口工作的进行。”

一国一策。不同国家的二手车进口标准、相关法规不尽相同，需灵活应对。“二手车出口工作从车辆检验、物流到海外售后维修，以及出口国能否接受中国品牌二手车的价格，这些问题都影响着二手车出口工作的推进。因此，这项工作不是一蹴而就的。”徐海东表示。

针对二手车出口工作中的难点，《通知》作出了相应要求。首先，要求开展二手车出口业务的地方加强组织领导，严格甄选出口企业，强化监管，优化服务。其次，要求制定二手车出口检测规范，由第三方检测机构出具检测报告，确保出口产品质量与安全。同时要求二手车出口企业要做好海外售后服务保障，树立和维护中国二手车出口的海外形象和信誉。

秦志威表示，下一步二手车出口企业的工作重点还是应该放在海外市场拓展上。“二手车出口不是一个简单的事情，成熟的海外销售供应链需要慢慢来，无论是海外市场的拓展还是售后网络的搭建，都是一个漫长过程，还需要下不少功夫。”

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)